Autovelox impazziti, se passa di qui rallenta tantissimo: partono multe a tappeto e nessuno te le toglie | Si fanno i soldi

Nonostante il nuovo Codice della Strade, gli autovelox continuano ad essere un incubo per gli automobilisti. Partono multe a tappeto.

Più che un aggiornamento del Codice della Strada, una vera e propria rivoluzione quella attuata da Matteo Salvini attraverso un disegno diventato legge lo scorso 14 dicembre. Al di là della stretta su chi guida utilizzando smartphone e device, in stato di (presunta) ubriachezza o sotto (presunte) sostanze supefacenti, tiene banco la questione autovelox.

Per Salvini un “bancomat” a disposizione degli enti locali. Questo il concept del cambiamento. Con il nuovo aggiornamento del Codice della Strada, al riguardo, è stata introdotta una novità sulla violazione specifica del limite nei centri abitati oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h.

Così, in caso di due o più violazioni nell’arco di un anno, la multa sale a 220-880 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Con riferimento ai neopatentati, si intende sempre chi ha conseguito la patente da meno di 3 anni, a prescindere dall’età. Non solo.

A tutela dell’automobilista, sulle strade extraurbane si può utilizzare l’autovelox solo se il massimo della velocità imposta su quel tratto è inferiore di non oltre 20 km/h rispetto a quanto previsto dal Codice per quel tipo di strada. Chiaro a dirsi, un po’ meno nell’atto pratico.

Autovelox, una trappola per automobilisti

A inizio febbraio è stato messo in pratica un piano che utilizza gli autovelox per intrappolare quegli automobilisti che spingono i piedi sul pedale dell’acceleratore oltre il consentito. Una massiccia campagna di controlli della velocità sulle strade.

La Polizia di Stato ha predisposto un piano capillare di monitoraggio con autovelox su autostrade e strade statali prevalentemente in Sicilia per contrastare uno dei comportamenti più pericolosi alla guida, quello che genera più incidenti multe: l’eccesso di velocità. A onor del vero va detto che è stato tutto fatto alla luce del sole: gli automobilisti potranno consultare in anticipo dove sono stati installati gli autovelox, consentendo una pianificazione consapevole dei propri spostamenti.

Autovelox, il sistema sanzionatorio

Un piano completo, curato nei minimi particolari, che prevede un forte giro di vite in termini di sanzioni progressive in base alla gravità dell’infrazione. Così si parte da multe più contenute per superamenti lievi dei limiti velocità, fino a multe severe.

Sanzioni che possono raggiungere i 3.382 euro per chi supera di oltre 60 km/h la velocità consentita. Si arriva perfino alla sospensione della patente, addirittura di un anno. Al di là di “autovelox bancomat” quella scelta di giocare a carte scoperte con la comunicazione preventiva dei punti di controlli rappresenta un approccio innovativo. In fondo prevenire è meglio che curare.