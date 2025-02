Motore in fin di vita, ne mettono un pochino nei serbatoi per farti andare dal meccanico: danno da 1.000€

Truffe e raggiri nel mondo delle auto, un fenomeno sempre più dilagante: così ti rovinano i serbatoi e sei costretto a spendere dal meccanico.

Con quello che costano oggi, le auto, veicoli in generale, comporta delle responsabilità, in primis una manutenzione regolare, soprattutto per quanto riguarda il motore. È ovviamente la parte più importante di un veicolo, bisogna stare a tutto. Soprattutto a chi, invece di aiutarti, ti mette in super difficoltà, per non parlare delle truffe, sempre dietro l’angolo.

Portare la propria auto da un meccanico richiede sempre un certo grado di fiducia, sia perché sa come riparare l’auto in modo sicuro, sia perché non ti farà pagare troppo o ti trufferà nel farlo. La maggior parte delle truffe, infatti, seguono uno schema o una premessa simile: il modo migliore per evitarne il più possibile, tutte è impossibile, è imparare come funzionano.

I freni, per esempio, sono una delle parti più comuni da sostituire quando non è necessario. Questo perché sulla maggior parte delle auto non è facile controllare l’usura senza smontare (a differenza degli pneumatici): se hai fatto riparare di recente i freni puoi chiedi che ti venga mostrato il pezzo in questione mentre la tua auto è ancora in officina.

Un’altra tattica ad alta pressione è quando un meccanico ti dice che deve montare un altro componente costoso e ha bisogno che tu accetti subito, perché l’auto è a pezzi nella sua officina. Meglio chiedere in anticipo se durante un determinato lavoro potrebbero verificarsi guasti costosi, anche solo per farti un’idea dell’affidabilità del meccanico.

Lo scherzetto per grippare il motore

Per molti anni è girato un falso mito tra gli automobilisti: un sacchetto di zucchero nel carburante è uno dei modi per farti grippare il motore e costringerti a recarti da un meccanico. Falso, con delle piccole eccezioni da tenere in considerazione.

Lo zucchero, per esempio, non si scioglie nella benzina ma resta in forma granulare. Inoltre è circa il doppio del carburante: difficile (ma non impossibile) che granuli arrivino al ai filtri. Se qualcuno versasse dello zucchero nel tuo serbatoio della benzina e tu lo rimuovessi per pulirlo, vedresti molti granuli di zucchero raccolti sul fondo. Ma quello scherzetto per grippare il motore può trasformarsi in qualcosa di grave.

I danni ci sono

Una quantità minima di zucchero nel filtro del sistema di alimentazione può causare dei problemi, in primis una pulizia approfondita, ma per i motori più vecchi, quelli sprovvisti di filtri efficaci, potrebbe finire nei condotti di alimentazione ed arrivare fino agli iniettori. Anche in dosi molto piccole, sono un problema da risolvere. Perché?

Perché nei vecchi motori a carburatore, dove il flusso di benzina non è nebulizzato come nei motori a iniezione, i granuli di zuccheri, anche in piccole dosi potrebbero arrivare ai cilindri, danneggiando le fasce elastiche o impedendo la lubrificazione, quindi contribuendo al grippaggio del motore. Ciò comporta la chiamata di un carro attrezzi, lo smontaggio del serbatoio e pulizia. Operazione facile, ma tutto compreso la spesa non sarà contenuto. Così si torna all’inizio: manutenzione, che fa rima con attenzione.