“3… 2…1… MULTA, 167€ e 6 punti in meno sulla patente se impegni l’incrocio più di 3 secondi: nuova legge che terrorizza gli automobilisti

167 euro di multa e ti tolgono 6 punti dalla patente se occupi l’incrocio per più di 3 secondi. Attenzione a non creare problemi al traffico.

Sappiamo bene quante volte negli ultimi anni si sia posta l’attenzione sul Codice della Strada e sulle modifiche che esso sta subendo. Il compito di chi lavoro alla regolamentazione è quella di rendere le strade quanto più sicure possibili.

Ma ci sono delle modifiche che richiedono dei chiarimenti per evitare che gli automobilisti si sentino alquanto confusi a riguardo.

Le più moderne normative hanno investito anche la questione dei semafori. Non è un caso se proprio con il Nuovo Codice della Strada sono state previste sanzioni molto più severe.

Ci sono però alcuni elementi che in materia di semafori, ha bisogno di essere discusso e chiarito. Ecco allora a cosa ci si riferisce.

La zona grigia del semaforo giallo

Nel momento in cui si parla di semafori, ovviamente è semplice comprendere che la differenza tra il verde e il rosso è molto chiara, quindi, con il primo si può passare liberamente e con il secondo ci si ferma; ma c’è una terza luce che crea alcuni grattacapi e apre a delle discussioni. Secondo il Codice della strada questa luce è una sorta di avviso, cerca di dire all’automobilista di stare attento, peccato che in molti lo interpretano in maniera molto diversa e si rischia grosso. Il mondo degli automobilisti si divide in due, da una parte chi con il giallo rallenta e dall’altra chi, invece, accelera.

Ma cosa ci dice la normativa a riguardo? L’ultimo intervento ha invece spiegato molto bene cosa fare nel momento in cui scatta il giallo. Riuscire a comprendere questo è molto importante, se non si vuole rischiare che si venga multati.

La regola dei 3 secondi: la tolleranza finisce qui

A questo punto è importante riuscire a comprendere cosa ci dice la normativa a riguardo. Ci si sofferma, ad esempio, sulla durata del giallo, che in alcuni casi sembra durare troppo, altre volte molto poco. Viene quindi deciso che la durata deve essere non inferiore ai 3 secondi e solo tale durata evita che l’automobilista possa andare a contestare la multa di 167 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente.

A indicare ciò la Corte di Cassazione che ha stabilito come 3 secondi dovrebbero essere sufficienti affinché si possa decidere se fermarsi o proseguire con sicurezza. Inoltre è lo stesso tempo che ci si dovrebbe impiegare a liberare l’incrocio, a riprendere le immagini le telecamere per via delle quali ci si potrebbe veder elevare delle sanzioni molto salate.