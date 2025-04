Ti tamponano al semaforo, ma paghi tutto tu: 3.112€ di danni per un paraurti graffiato | Controlla la dicitura sull’assicurazione

Automobilisti gelati dall’assicurazione: i conducenti incidentati costretti a pagare i danni a causa della “clausola”

In Italia, se vieni tamponato al semaforo, non è detto che l’assicurazione dell’altro conducente copra i danni alla tua auto. Tutto dipende da chi ha causato l’incidente e da come è stato redatto il contratto assicurativo.

E così che una tranquilla giornata trascorsa in spensieratezza magari in vacanza, può tramutarsi in una disavventura costosa e inaspettata. La dinamica dell’incidente può essere una scena semplice del tipo: la tua auto ferma al semaforo e un altro veicolo la tampona.

In circostanze normali, l’assicurazione del veicolo responsabile avrebbe dovuto coprire interamente i danni. Tuttavia, la realtà si rivela ben diversa per il malcapitato. Nonostante non sei responsabile del tamponamento subito, potresti dover sborsare ben 3.112€ per la riparazione di un paraurti graffiato.

Episodi come questo dimostrano che anche un piccolo danno, in apparenza banale, può trasformarsi in una spesa ingente se non si è adeguatamente tutelati.

Le “clausole trappola”

Questo episodio mette in luce un aspetto cruciale quando si noleggia un veicolo: la lettura attenta e la comprensione delle condizioni assicurative. Troppo spesso, presi dalla fretta di ritirare l’auto, si sottovalutano le piccole righe del contratto, che possono nascondere insidie economiche non indifferenti.

Nell’episodio raccontato, il problema infatti si é mostrato al momento della riconsegna dell’auto noleggiata, quando la compagnia ha contestato i danni al paraurti, addebitando all’utente l’intera somma di 3.112€. La motivazione? Proprio quella clausola “trappola” poco chiara nel contratto di noleggio e, presumibilmente, una copertura assicurativa insufficiente o con franchigia elevata.

Cosa controllare attentamente nel contratto di noleggio

La prima cosa da controllare al momento di sottoscrivere un contratto di noleggio auto é la tipologia di assicurazione inclusa: È solo la Responsabilità Civile verso terzi (RCA), obbligatoria per legge, o include anche coperture per danni al veicolo noleggiato (come la Kasko o la Collision Damage Waiver – CDW)? Una attenzione particolare va rivolta alla presenza di franchigia che indica la somma che l’utente dovrà pagare di tasca propria in caso di danni, indipendentemente dalla responsabilità. L’importo della franchigia può variare significativamente.

Inoltre alcune polizze potrebbero non coprire specifici tipi di danni o situazioni. Il consiglio è quindi di dedicare qualche minuto in più alla lettura del contratto di noleggio e, in caso di dubbi, di chiedere chiarimenti al personale dell’agenzia. Non esitate a informarvi dettagliatamente sulla copertura assicurativa e sulle eventuali franchigie applicate poiché si sa che la legge non ammette ignoranza!