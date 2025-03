Autostrada gratuita in Italia, finalmente hanno capito che stavano esagerando: questi tratti adesso sono FREE

Finalmente ci saranno dei tratti autostradali completamente gratuiti. Finalmente non si pagheranno più prezzi eccessivi.



Pensa se si potesse viaggiare in autostrada in maniera completamente gratuita. Quello che spesso fa discutere dell’autostrada, unica via di percorrenza a pagamento presente in Italia, sono proprio i prezzi elevati. Esattamente come è successo alla maggior parte dei costi che l’italiano medio si sostiene periodicamente, anche il pedaggio autostradale è aumentato in maniera spropositata.

Un problema di poco conto se si pensa a tutti coloro che prendono l’autostrada solo saltuariamente, diversi invece il discorso nel caso in cui si viaggia quotidianamente per lavoro.

Ma in questo clima di cambiamento che stanno subendo le strade italiane, ecco che anche i pedaggi autostradali cambiano completamente. Da questo momento in poi si potrà viaggiare in maniera completamente gratuita su alcune tratte autostradali del nostro paese.

Conoscere quali sono permetterà di organizzare al meglio i viaggi che si tratti di lavoro o di piacere. Ecco allora cosa cambia per quello che riguarda i pedaggi stradali.

Autostrade: anche qui le regole cambiano completamente

Un cambiamento radicale quello che è toccato al mondo automobilistico negli ultimi mesi. Il completo stravolgimento del codice della strada, non è l’unica delle modifiche avvenute negli ultimi mesi, in realtà i cambiamenti vanno molto più a fondo e hanno modificato la maniera in cui gli automobilisti si mettono al volante. Automobili elettriche, regole molto più stringenti, sanzioni estremamente severe, questo è quello che ha atteso buona parte degli automobilisti italiani.

Proprio a ridosso delle vacanze di Natale, è entrato in vigore il nuovo codice della strada, con le sue sanzioni salate e il suo voler fare in modo che le strade diventino un luogo sicuro. In tutto questo marasma, le autostrade hanno avuto forse lo sviluppo migliore che ci si potesse augurare, ma quindi si viaggerà gratis?

Non tutti i pezzi sono uguali

Quello che molti ignorano è che il costo delle autostrade, non è in tutta Italia lo stesso. Ci sono delle tratte autostradali che sono molto più economiche rispetto ad altre. Quindi, per rispondere alla domanda precedente, no, non si viaggerà gratis, ma mentre alcune autostrade come la A35 e la A36, ovvero la Berberi e la Pedemontana lombarda sono molto costose, ce ne sono altre dove il pedaggio è veramente molto basso.

Stiamo parlando della A20, ovvero la Messina-Buonfornello e la A18 ovvero Messina-Catania. Poi ci sono alcune autostrade che sono completamente gratuite come la A2, A19, A29 e la Catania-Siracusa.