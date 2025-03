Auto vecchia e malridotta, la Meloni ti regala 4.000€ per comprarla nuova: domande in esaurimento rapido | Compila subito il foglio richieste

Il bonus auto 2025 rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chi desidera sostituire la propria vecchia auto con un modello più ecologico

Se la tua vecchia auto è ormai un rottame, questa potrebbe essere l’occasione giusta per cambiarla. Il governo italiano ha infatti stanziato un bonus auto fino a 4.000€ per chi rottama la propria vecchia auto e ne acquista una nuova a basse emissioni.

Il bonus è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia che possiedono un’auto immatricolata da almeno 10 anni e che intendono rottamarla per acquistarne una nuova. Per ottenere il bonus, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Rottamare un’auto immatricolata da almeno 10 anni .

. Acquistare un’auto nuova con emissioni di CO2 inferiori a 135 g/km.

L’auto acquistata deve essere di categoria M1 (autovetture).

I fondi stanziati per il bonus auto sono limitati, quindi è consigliabile affrettarsi a presentare la domanda. Per ulteriori informazioni sul bonus auto, è possibile consultare il sito web del Ministero dello Sviluppo Economico tramite la piattaforma Ecobonus o rivolgersi a un concessionario.

Vantaggi del bonus auto

Il bonus auto 2025 consente di ridurre significativamente il costo di acquisto di una nuova auto. Se hai un’auto vecchia e inquinante, il bonus è un’occasione imperdibile. Le auto di ultima generazione sono più efficienti e producono meno emissioni inquinanti, contribuendo alla tutela dell’ambiente. Inoltre un’auto nuova richiede meno interventi di manutenzione rispetto a un veicolo vecchio e malridotto. Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di auto nuove di diverse categorie, tra cui:

Auto elettriche o ibride plug-in: con emissioni di CO2 fino a 20 g/km.

Auto ibride o a basse emissioni: con emissioni di CO2 comprese tra 21 e 60 g/km.

Auto a benzina o diesel di ultima generazione: con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km.

Quali veicoli sono ammessi?

Il bonus viene erogato sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto della nuova auto. Come abbiamo visto, l’importo del bonus varia in base alla categoria del veicolo acquistato e alle emissioni di CO2. Grazie al bonus e agli incentivi delle case automobilistiche, diverse auto elettriche diventano più accessibili:

Fiat 500e: un’icona italiana in versione elettrica, perfetta per la città e con un’autonomia adatta agli spostamenti quotidiani.

Renault Twingo Electric: compatta e maneggevole, ideale per chi cerca un’auto elettrica economica e facile da parcheggiare.

Dacia Spring: l’auto elettrica più economica sul mercato, con un buon rapporto qualità-prezzo e un’autonomia sufficiente per l’utilizzo urbano.

Tesla Model 3: la berlina elettrica più venduta al mondo, con prestazioni elevate e un’autonomia notevole.