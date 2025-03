Stop fumo in strada e in auto, se ti beccano sono 640€ di multa: in queste città non puoi fumare da nessuna parte

Il divieto di fumo in auto è una misura importante per tutelare la salute pubblica. In programma campagne di sensibilizzazione e controlli

Il fumo, si sa, è dannoso per la salute, sia per chi fuma che per chi è esposto al fumo passivo. Per questo motivo, negli ultimi anni, si sono intensificati gli sforzi per limitare il fumo nei luoghi pubblici.

In Italia, la legge Sirchia del 2003 ha vietato il fumo nei locali chiusi, ma solo recentemente alcune città hanno introdotto divieti più stringenti anche per gli spazi aperti.

A partire dal 1° gennaio 2025, Milano ha introdotto un divieto di fumo all’aperto molto severo: è vietato fumare in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico all’aperto, incluse vie e strade, a meno che non ci si trovi a una distanza di almeno 10 metri da altre persone.

Le sanzioni per i trasgressori vanno da 40 a 240 euro. Oltre a Milano, altre città italiane stanno valutando l’introduzione di divieti simili, come ad esempio Torino e Bologna. In queste città, il fumo è già vietato in alcune aree specifiche, come parchi, giardini pubblici e fermate degli autobus.

Divieto di fumo in auto: quando è vietato e quali sono le sanzioni

Il divieto di fumo in auto è regolato dal Codice della Strada, che prevede sanzioni per chi fuma alla guida se ciò può costituire un pericolo per la circolazione. In particolare, è vietato fumare se si ha il finestrino abbassato e si rischia di gettare la cenere o il mozzicone fuori dall’abitacolo.

Inoltre, alcune città hanno introdotto divieti specifici per il fumo in auto in presenza di minori o donne in gravidanza. Ad esempio, a Milano è vietato fumare in auto in presenza di minori di 18 anni o donne in gravidanza, con sanzioni che vanno da 55 a 550 euro.

I rischi per la sicurezza

Fumare in auto è una cattiva abitudine che può costare cara, sia in termini economici che di sicurezza. Rispettare la normativa e adottare comportamenti responsabili è fondamentale per tutelare la salute di tutti e per garantire la sicurezza stradale. Il fumo di sigaretta è dannoso per la salute di chi lo inala, anche passivamente.

Oltre alla multa, fumare in auto può comportare altri rischi come la distrazione alla guida. Accendere una sigaretta, cercare l’accendisigari o gettare il mozzicone possono distogliere l’attenzione dalla strada, aumentando il rischio di incidenti. Infine una sigaretta o un mozzicone mal spento possono causare un incendio anche all’interno dell’auto.