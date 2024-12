Auto usata, se ti hanno fregato non serve nessun avvocato | Ti ridanno tutto indietro con gli interessi senza sborsare 1 centesimo

Se compri un’auto usata e hanno provato a truffarti, tranquillo, ti devono ridare tutto indietro con gli interessi.

Il mercato delle auto usate nasconde una serie di insidie, che possono creare non pochi problemi all’automobilista inesperto, che si accinge ad acquistare una vettura di seconda mano. Negli ultimi anni il second hand ha visto aumentare il numero di persone che si sono affidate a una vettura usata e probabilmente questo, lo si deve numerosi fattori.

Le automobili nuove di ultima generazione sono piuttosto costose e non per tutti è semplice avere accesso alla linee di credito che ti permettano di finanziare l’acquisto.

Ovviamente questo è sufficiente a rivoluzionare completamente il mercato, infatti a questo ci hanno pensato le moderne automobili elettriche, che tante discussioni hanno creato tra gli automobilisti che ancora non riescono a fidarsi di questa nuova tecnologia.

Ma se il mercato delle auto usate, offre numerose opportunità, ma allo stesso tempo potrebbe essere anche portatore di grattacapi non indifferenti.

Il mercato delle auto usate: tra occasioni e truffe

In effetti, il mercato delle auto usate si rivela a essere da una parte portatore di grandi occasioni, dall’altra estremamente rischioso per via dei numerosi furbetti, cerca di rifilare delle sonore truffe ai cittadini che si affidano loro. purtroppo sono ancora tantissime le trappole in cui alcuni automobilisti cadono nel momento in cui decidono di acquistare una vettura di seconda mano. Le truffe che vengono indicate anche dalle forze dell’ordine, sono veramente tantissime. Nel momento in cui ci si appresta ad acquistare una vettura, occorre prestare attenzione a una serie di caratteristiche, che possono essere indice di problematiche alla vettura.

Tra le truffe che maggiormente colpiscono gli automobilisti, sicuramente quella delle automobili schilometrate, ma non è l’unica e forse nemmeno la più insidiosa.

Ti devono rimborsare tutto il costo pagato

I furbetti del mercato decidono spesso di utilizzare la classica forma “vista e piaciuta”, dando ad intendere che nel caso in cui l’auto presenti dei vizi, non ci sarà comunque nessun rimborso. Ma la legge non dice questo. Alcuni rivenditori sono in grado di svolgere un lavoro minuzioso che va a nascondere che l’auto potrebbe essere incidentata. In questo specifico caso si parla di vizio occulto che apre la porta a un rimborso, proprio come in qualsiasi altro caso. A decretarlo l’articolo 1495 del codice civile, il quale indica anche il termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio per denunciarlo.

Nel caso in cui si debba ricorrere a un tribunale, la disputa, che darà poi ragione all’automobilista, avverrà di fronte al Giudice di Pace, essendo un procedimento con una spesa legale inferiore ai 1100 euro. L’automobilista non avrà bisogno di alcun avvocato in questo caso e il rimborso a cui avrà diritto sarà pari al prezzo pagato per la vettura, più interessi maturati.