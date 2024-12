Revisione, con la nuova normativa a casa tutti con verdetto sfavorevole | Se non hai 20.000 lux alla prova fari ti segano

Con la nuova normativa sono in molti a rischiare di non superare la revisione, attento al particolare che ti lascia a piedi.

La nuova normativa sul Codice della Strada delinea le linee guida che gli automobilisti devono seguire nel momento in cui si mettono al volante. Ma per garantire la massima sicurezza in strada, andare ad inasprire le sanzioni e provvedere a cambiare le regole da seguire in strada, occorre anche offrire indicazioni specifiche su interventi obbligatori per il corretto funzionamento della vettura.

Come tutti gli automobilisti ben sanno è loro obbligo sottoporre l’automobile a revisione periodica ogni 2 anni. Il Codice della strada prevede salate sanzioni per coloro che non rispettano tale normativa, con sequestro del libretto di circolazione.

La regolarità della revisione viene indicata sul libretto di circolazione dell’automobile, aggiornato ogni volta che la vettura viene sottoposta al controllo.

Tra gli elementi che vengono controllati in sede di revisione c’è il sistema di illuminazione, ecco cosa succede se non è regolare.

Revisione: gli elementi sottoposti a controllo

La prima revisione per ogni automobile avviene, dopo 4 anni nel caso di prima immatricolazione, successivamente ogni 2 anni. La vettura deve essere portata presso le officine autorizzate e non è possibile procedere con la revisione da qualsiasi meccanico. L’esperto procederà con il controllo di alcuni elementi fondamentali della vettura, tra cui il sistema frenante, il livello di emissioni e ovviamente l’illuminazione. In particolare per quest’ultima sono previste indicazioni ben precise, considerando il suo essere indispensabile in strada per la sicurezza.

Nel caso in cui il veicolo non risultasse essere conforme a quelle che sono date dalla normativa, è dovere dello specialista, dichiarare la vettura non idonea e quindi chiedere all’automobilista di intervenire. Invece, se la vettura risulta essere conforme, allora è possibile comunicarlo alla motorizzazione civile al fine di aggiornare il libretto di circolazione.

Il controllo delle luci in sede di revisione

La normativa indica come, il controllo delle luci debba avvenire con un apposito macchinario che sia in grado di verificare che effettivamente siano orientate nella maniera corretta sia orizzontalmente che verticalmente, ma anche che il fascio di luce sia della giusta intensità.

I fari anabbaglianti dovranno risultare asimmetrici e diretti sulla strada, invece quelli abbaglianti simmetrici e illuminate in maniera diretta. Il provafari, ovvero il macchinario utilizzato per il loro controllo, a quindi a misurare quelli che sono i lux, compresi tra i 3.750 e i 90.000 per i fari anabbaglianti, tra i 20 mila e i 150 mila per gli abbaglianti. Potenze inferiori a quelle minime non garantiscono una buona visibilità.