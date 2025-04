Auto Diesel, scatta il blocco definitivo: da gennaio 2026 non potrai più usarla nemmeno in periferia | Stanno per lasciarti a piedi

La UE fa slittare le sanzioni sulle emissioni, intanto i nostri diesel non potranno più circolare: milioni di automobilisti nei guai.

La fine della stagione più fredda è coincisa in molti comuni italiani con la conclusione anche per la prima parte del 2025 del piano delle “giornate ecologiche”, accorgimento anti-inquinamento che conosciamo ormai da anni.

Tra qualche settimana sarà possibile capire quanto le limitazioni al traffico riservate ai veicoli “accusati” di emettere più emissioni di CO2, quindi quelli la cui immatricolazione è più antica, avranno realmente fatto bene all’ambiente in cui viviamo.

I possessori di auto “agée” potranno quindi tirare un sospiro di sollievo per qualche mese, dal momento che con l’arrivo del caldo ci sarà un allentamento delle misure restrittive, complice il fatto che in tanti sceglieranno di affidarsi ai mezzi pubblici o magari alla bicicletta.

Già ci si chiede però se i futuri blocchi alla circolazione saranno ancora temporanei o se davvero, come si teme da tempo, la propria vecchia auto non potrà più neppure uscire dal garage. Ebbene, a riguardo pessime notizie sembrano essere in arrivo per i possessori di auto non a benzina.

Addio vecchia auto, la stretta anti-diesel dei comuni è arrivata

Ancora pochi mesi poi il giro di vite “anti-diesel” prenderà davvero forma, mettendo fuorigioco non solo per le vie del centro l’ancora ampia fetta di automobilisti che ha preso ancora tempo nello switch verso l’elettrico, decidendo di sfruttare fino alla fine le potenzialità del proprio vecchio motore. La deadline è fissata.

Così, mentre anche a Bruxelles si va in controtendenza congelando le multe per le emissioni in eccesso, gennaio 2026 farà scattare i titoli di coda su un’intera categoria di diesel. Si tratterà di una scelta non casuale, andando a colpire i mezzi che tra pochi mesi compiranno 20 anni di vita.

Dalle grandi città ai piccoli centri: la vecchia auto non potrà più uscire dal garage

Stiamo parlando degli Euro 4. Per le auto con immatricolazione dal 1° gennaio 2006 con il nuovo anno solare scatterà il divieto totale alla circolazione, anche in periferia. Il provvedimento sarà attuato dai comuni più piccoli, rendendo più acute le conseguenze di ciò che è in vigore da tempo in diverse grandi città italiane.

A Milano, ad esempio, misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera coinvolgono già i diesel Euro da 0 a 3 nei Comuni di Fascia 1 e 2 e gli stessi Euro nei Fascia 1 e nei 2 con almeno 30.000 abitanti, mentre dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore le limitazioni per gli autoveicoli euro 5 diesel in base alle diverse categorie. Facile immaginare le conseguenze per gli abitanti dei comuni più piccoli, dove la rete di servizi pubblici è inevitabilmente meno strutturata. Ma ormai il dado è tratto e a breve spostarsi con il proprio diesel sarà sempre più difficile. A prescindere dall’anno di immatricolazione.