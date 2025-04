“Alt Polizia! Ha contanti addosso?”: Vigili fanno sparire la multa se li paghi | Così risparmi 200€ in 2 minuti

In soli 2 minuti puoi risparmiare ben 200 euro, se hai contanti con te, possono far sparire immediatamente la tua multa.

I posti di blocco su tutto il territorio italiano sono aumentati in maniera veramente considerevole. Le modifiche che si sono avute, per quello che riguarda il codice della strada, hanno portato all’organizzazione di un numero maggiori di controlli da parte delle forze dell’ordine, impegnate nel far rispettare le normative.

Un cambiamento che ha fatto in modo che un gran numero di italiani abbiano dovuto fare i conti con l’alt della paletta e qualche multa di troppo, che non si aspettavano di dover pagare.

Eppure le segnalazioni degli ultimi giorni, dicono che la polizia sarebbe in grado di far sparire la multa appena compilata, si possono risparmiare almeno 200 euro in pochi minuti.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguarda, cosa starebbe succedendo in strada.

Nuovo Codice della Strada e sanzioni

La revisione del Codice della Strada a cui Matteo Salvini ha provveduto negli ultimi mesi, ha fatto in modo che vi fossero dei cambiamenti in termini di multe e provvedimenti che verranno presi nei confronti di coloro che verranno trovati a infrangere le normative. Si è intervenuti su un gran numero di comportamenti potenzialmente pericolosi, tra cui il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, il consumo di sostanze alteranti, l’uso dello smartphone alla guida e la guida in stato di ebrezza. Sanzioni severe, che in molti casi prevedono anche il ritiro o la sospensione della patente di guida.

Particolare attenzione nei confronti dei neopatentati, che possono essere colpiti molto duramene. Anche se il Codice della Strada nella sua nuova versione è entrato in vigore il 14 dicembre, numerosi i provvedimenti che ancora oggi vengono messi in campo, come l’introduzione dell’alcolock che entrerà in vigore dal prossimo luglio.

Ecco in che modo puoi risparmiare

Per evitare le sanzioni sarebbe raccomandabile riuscire a non infrangere le regole della strada. Ma lo stesso Codice della Strada prevederebbe la possibilità di tagliare la spesa della sanzione pagando entro i primi 5 giorni. 30% di sconto, grazie alla normativa introdotta dal decreto “Cura Italia”, nato durante la pandemia Covid-19.

Il pagamento anticipato sarebbe possibile in caso di accertamento della violazione, ovvero di notifica del verbale, ovvero quando questo viene consegnato successivamente all’automobilista. Allo scoccare della mezzanotte del quinto giorno, non sarà più possibile sfruttare il pagamento ridotto del 30%. Insomma, nonostante la sanzione ci sarebbe un modo efficace di risparmio.