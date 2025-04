ATTENZIONE ai cerchi, ora se non hai questo foglio ti bloccano l’auto e ti multano | 432€ da pagare subito

Devi prestare attenzione ai tuoi cerchi, se questo foglio non ce l’hai rischi che di dover pagare 432 euro di multa.

Nel mondo delle automobili spesso si crede che cambiare i cerchi sia una questione esclusivamente di gusti, invece non è affatto così. Certo, c’è chi li vuole in alluminio, chi in lega, sportivi, lucidi, opachi, insomma sono molte le tipologie tra cui sarebbe possibile difficile, ma per quale motivo il Codice della Strada vi pone molta attenzione?

Sembra che alcuni automobilisti si sarebbero veduti elevare sanzioni da 432 euro, solo per via dei loro cerchi, perché a stabilire l’intervento in merito sarebbe dovuto all’art 78 del Codice della Strada.

Insomma, non è sufficiente che i cerchi siano belli o curati, questo sarebbe sufficiente solo per il gusto personale, ma ci vuole ben altro, affinché sia possibile evitare una sanzione da più di 400 euro.

Occorre un foglio specifico e sono in molti a non conoscere questo particolare.

Quando i cerchi ti mettono nei guai

I cerchi potrebbero metterti nei guai, ma in molti ignorano tutto questo. Particolare attenzione occorrerebbe porla nel caso in cui si provvedesse al cambio dei cerchi, perchè occorre sempre rispettare alcune tecniche specifiche. Non è solo una questione di estetica, ma anche di sicurezza, anche se in molti ignorano tutto questo e credono che sia tutto molto più restrittivo. I cerchi devono rispettare taluni parametri come diametro e larghezza. I parametri devono essere compatibili con il modello di vettura che si guida.

Chi sceglie dei cerchi, indipendentemente dal materiale o dal colore, deve prestare attenzione alle indicazioni che il produttore dell’automobile inserisce all’interno del libretto di circolazione, nel caso in cui questo non avvenisse, ecco che la sanzione, in caso di controllo, potrebbe essere impossibile da evitare.

Il foglio che ti salva, devi averlo con te

Nel caso in cui si acquistino nuovi cerchi, occorrerà assicurarsi che essi siano accompagnati da certificazioni NAD o ECE 124, ovvero provvedere al collaudo nel caso in cui ce ne fosse il bisogno. Se la procedura non viene rispettata, allora è possibile ricevere una sanzione che va dai 430 euro fino ai 1731 euro, inoltre si dispone il fermo amministrativo del veicolo, impedendone la circolazione.

Quando si provvede alla sostituzione occorre immediatamente procedere con l’adeguamento del libretto di circolazione, soprattutto nel caso in cui si monti una misura differente da quella precedente. Se i requisiti richiesti non sono presenti, allora si considera commessa l’infrazione. In tanti credono che molti non se ne accorgano, ma non è esattamente così.