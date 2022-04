GP Australia, terzo Russell: “Abbiamo capitalizzato le sfortune degli altri”

George Russell si piazza sul gradino più basso del podio nel GP d’Australia, buona anche la prestazione di Lewis

Gara piena di sorprese quella corsa oggi a Melbourne nel GP d’Australia. Sainz eliminato al via, Verstappen ritirato e Russell a podio. Ottima la prestazione delle due Frecce d’Argento, con un passo gara saldo di Hamilton che è riuscito fino al decimo giro a tenere sulle spine Perez. Nonostante l’abisso in prestazioni che separa le due monoposto, oggi hanno dimostrato di volersi riprendere il loro dominio anche se poco alla volta.

Bravo George nell’approfittare della bandiera gialla dovuta al ritiro di Sebastian Vettel. Bandiera che ha portato Charles Leclerc a perdere il vantaggio accumulato dal veloce pit stop ed ha avvicinato il giovane pilota inglese al podio. “Prendiamo volentieri [questa fortuna]” ha affermato Russell nel post gara, conscio della situazione non ottimale per una monoposto costruita dagli ultimi 8 volte campioni del mondo costruttori e ribadisce: “Abbiamo capitalizzato le sfortune degli altri”.

“Non vogliamo regalare nulla agli avversari”

George Russell afferma sicuro il proprio volere nel cercare di competere con Ferrari e Red Bull, soprattutto per il fatto che il concatenarsi dei ritiri Red Bull lo ha portato a 37 punti nel campionato piloti, secondo dietro Leclerc, che di punti dopo la terza gara ne ha già 71. “Questo weekend eravamo molto dietro all’inizio, però ora siamo qui“ e ribadisce sicuro: “Dobbiamo continuare a inseguire, ci arriveremo tra qualche gara”.

A first Mercedes podium! 👏👏 Just the beginning for George. 🙏 pic.twitter.com/yeRn2ujkEH — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 10, 2022

Effettivamente, guardando anche solo dal primo GP dell’anno in Bahrain, la monoposto sembra aver fatto progressi. Le modifiche e gli aggiornamenti apportati dalla scuderia anglo-tedesca appaiono in grado di far rivaleggiare le W13 almeno tra la seconda e quarta fila. Russell dal suo terzo podio nel GP d’Australia, guarda già alla prossima gara dove dichiara di non sapere se la Mercedes porterà aggiornamenti sulle vetture, di certo non saranno sostanziali. Russell vuole punti e vuole essere competitivo dopo le ultime stagioni rilegato al fondo della classifica con la Williams, infatti conclude: “Siamo la Mercedes, continueremo a lottare“.