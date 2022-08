Austin: pronta una nuova, spettacolare tribuna per il GP

La struttura è collocata in una zona del tracciato particolarmente favorevole

In data 23 ottobre 2022 avrà luogo la decima edizione del Gran Premio di Austin. La Formula 1 debuttò in Texas nel 2012, e da allora il Circuito delle Americhe è stato una presenza fissa in calendario, con l’eccezione del 2020, stagione condizionata dalla pandemia. Per festeggiare questa particolare occasione, gli organizzatori dell’evento hanno pensato di fare le cose in grande. Seguendo la scaletta tipica di un festival musicale, il weekend di gara sarà tappezzato di eventi paralleli all’attività in pista. Inoltre, sul tracciato di Austin è stata costruita una nuova, imponente tribuna.

Un progetto a lungo pensato diventa finalmente realtà

La struttura è collocata dopo la sezione a esse delle curve 3, 4 e 5, e garantirà ai tifosi una prospettiva frontale sulle monoposto in arrivo. A detta degli organizzatori, la nuova tribuna di Austin potrà fregiarsi di una visuale unica nel suo genere. Gli appassionati siederanno infatti molto vicini al tracciato, e dalla struttura sarà possibile seguire con lo sguardo la corsa delle monoposto lungo un totale di otto curve.

“Erano anni che stavamo coltivando quest’idea”, ha raccontato Bobby Epstein, presidente del comitato organizzatore del Gran Premio. “Adesso finalmente questa incredibile struttura, che è sempre stata nei nostri progetti, è diventata realtà. Si tratta del primo di una serie di accorgimenti volti a migliorare l’esperienza degli appassionati. Quest’anno infatti potremo vantare anche cinque nuove strade per arrivare al circuito, duecento punti di accesso aggiuntivi per i bus, cinque nuovi tendoni e uno speciale menu a servizio rapido”.

“Questa tribuna ci consentirà di aprire una zona di accoglienza per i tifosi completamente inedita, grazie alla quale potremo programmare nuovi eventi e migliorare la nostra offerta”, ha concluso Epstein. Più posti a sedere significa anche nuovi biglietti disponibili per l’acquisto. I tifosi che non sono riusciti ad acquisire un ticket nel corso della prevendita principale avranno dunque, in extremis, l’occasione di rifarsi.