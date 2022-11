Audi e Sauber: Vasseur racconta la partnership

Audi entrerà in Formula 1 al fianco di Sauber a partire dalla stagione 2026: Vasseur parla del piano per la partnership e conferma l’acquisto di azioni

È stato recentemente reso noto l’accordo tra Sauber e Audi che legherà la scuderia svizzera alla casa automobilistica tedesca a partire dal 2026. Attualmente la squadra ha una partnership con Alfa Romeo, che terminerà con la fine della prossima stagione e dunque per il 2024 e 2025 ritornerà alla denominazione originale. Con il cambio di regolamento, però, entrerà in gioco Audi come fornitore di motori e il team dovrà affrontare un upscaling per andare in contro agli obiettivi fissati dalla casa del gruppo Volkswagen: Vasseur racconta il piano circa questa partnership con Sauber.

Il piano e le quote

Le alternative sono due. La prima sarebbe quella di seguire il modello Ferrari, poi adottato anche da Red Bull in seguito all’abbandono della Formula 1 da parte di Honda. Si tratterebbe dunque di produrre tutto in un’unica sede, così come avviene a Maranello. Ma sembra che i primi tentativi saranno di “copiare” il modello Renault/Alpine. “Innanzitutto, divideremo completamente le operazioni”, ha detto Vasseur a RacingNews365.com. “Loro [Audi] si occuperanno del motore a Neuburg e il team si occuperà del telaio e delle operazioni in pista da Hinwil”. Lo stesso avviene per la scuderia francese con base a Enstone, in Inghilterra, che lì produce il telaio, mentre il motore viene gestito a Viry.

Il team principal Sauber ha parlato anche della quota di azioni che Audi dovrebbe acquistare. “In futuro prenderanno alcune azioni della società, ma non abbiamo rivelato i dettagli e non lo farò“ spiega Vasseur. “Penso che sia un buon modo di gestire la squadra e abbiamo esaminato ciò che ha funzionato in passato per altre squadre, ma la cosa più importante per me non è solo l’assetto in termini di quote o di chi gestisce chi, è una questione di mentalità. Essere in grado di costruire in termini di strategia per essere un’unica squadra e non avere ‘squadre’ [interne] che si combattono tra loro”.