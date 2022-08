Audi: annuncio nel weekend del GP del Belgio?

Audi potrebbe annunciare durante il weekend del GP del Belgio la sua entrata nella massima serie del Motorsport a partire dal 2026

Da tempo si vocifera riguardo l’approdo in Formula 1 di due marchi parecchio noti: Audi e Porsche. E queste voci potrebbero diventare parecchio consistenti proprio durante questo weekend. Sembra, infatti, che Audi sia intenzionata ad annunciare il proprio esordio in Formula 1 proprio durante il weekend del GP del Belgio, esordio che arriverebbe con il team di Bottas e Zhou, Alfa Romeo a partire dal 2026.

Diverse fonti hanno riferito che la casa automobilistica di lusso potrebbe aver rilevato Sauber con sede in Svizzera, cosa che comporterebbe l’acquisizione della maggioranza del team Alfa Romeo. Il telaio della monoposto -viene riferito- sarà sviluppato a Hinwil, mentre il motore Audi sarà prodotto su suolo tedesco. Ruolo chiave dovrebbe averlo Adam Baker, uno dei principali funzionari di Audi all’interno del progetto che comprende l’ingresso del marchio tedesco nella massima categoria delle quattro ruote.

Intervento di Berger?

Un’altra figura che è stata spesso associata alle trattative tra Audi e Sauber è stato l’ex pilota Gerard Berger. L’austriaco, però, in parole riportate da Motorsport, ha negato qualsiasi coinvolgimento con il marchio: “Non ho un contratto di consulenza in Formula 1 con Audi. Non ho stretti rapporti con la Sauber e pochissimi contatti. Ripeto: non sono stato coinvolto in alcun colloquio tra Sauber e Audi”.

Ma non solo Audi: sembra che il GP del Belgio sia stato scelto anche da Porsche per annunciare l’acquisizione del 50% di Red Bull. Se entrambe le case motoristiche di proprietà di Volkswagen riuscissero nei loro piani, sarebbe davvero un bel colpo di mercato. Non solo a livello economico, ma anche a livello di competitività con gli storici produttori di motori quali Mercedes e soprattutto Ferrari.

E la risposta di Binotto, riportata da Auto Motor und Sport, al potenziale ingresso di Audi e Porsche non lascia dubbi: “Non abbiamo paura. Ferrari è stata nel Motorsport sin dall’inizio. Sappiamo cosa va bene e cosa non va bene per il futuro della Formula 1. I nuovi arrivati [Audi e Porsche, ndr.] ​​sono i benvenuti, ma non devono essere più rilevanti della Ferrari”.