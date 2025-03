Attenzione bus scolastici, autisti risultati positivi all’alcol test già dalla mattina: la Polizia fa controlli a tappeto

Incubo gite scolastiche, a rischio l’incolumità dei ragazzi: governo e forze dell’ordine si mobilitano, genitori in allarme.

Uno dei ricordi più suggestivi dei primi anni del nostro percorso di istruzione è legato alle modalità del trasporto da casa a scuola e viceversa.

Quasi tutti hanno avuto la fortuna di venire accompagnati dai nostri genitori al fatidico primo giorno della prima elementare. Uno shock per molti, una novità tutta da scoprire per altri, in grado di portarne con sé altre.

Come quella legata al rientro a casa, che per una discreta fetta di scolari è avvenuto per anni a bordo dello scuolabus. Spesso a guidarlo c’era un autista “differentemente giovane”, ma abile nel dominare il mezzo nel traffico delle ore di punta.

Anche in questo caso, però, è inevitabile sfociare nei luoghi comuni sostenendo che non esistono più i ‘pullmini’ di tanti anni fa. E tanto meno gli autisti di una volta, concetto che può essere applicato anche a percorsi più lunghi, magari quelli delle indimenticabili gite di classe.

Ansia Genitori, gli scuolabus non sono più sicuri: controlli rafforzati

In un’epoca in cui è sempre più alta la percentuale di genitori costretti ad affidare all’istituzione scolastica il delicato compito di riportare a casa i bimbi, non è accettabile non poter stare tranquilli sotto questo fondamentale. Eppure, questa è l’amara realtà dei giorni d’oggi.

Mettersi al volante di un pullman che trasporta ragazzi richiede un profondo senso di responsabilità, che sta tuttavia venendo sempre meno, costringendo la Polizia Stradale a intervenire con sempre maggiore frequenza e le famiglie a compiere scelte difficili e dolorose.

La gita che poteva finire in tragedia: ragazzi in salvo, autista stangato

Raccapricciante in questo senso è la notizia del fatto di cronaca avvenuto in una scuola media di Verbania. Un gruppo di studenti stava per partire per una gita a Milano quando tutto è saltato a causa dei risultati dell’alcool test effettuato all’autista del bus dagli agenti della Stradale nell’ambito di un protocollo consolidato tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione prima delle gite scolastiche.

Al conducente, un quarantenne residente in provincia di Pavia e messo a disposizione da una ditta del milanese, è stato rilevato un tasso alcolemico superiore all’1 g/l. Un atto di incoscienza inaccettabile per chi si apprestava a realizzare un servizio così delicato. L’uomo, al quale è stato riscontrato anche il mancato inserimento della carta tachigrafica nell’apposito dispositivo e il mancato rispetto dei tempi di guida nei giorni precedenti, è stato colpito dall’inevitabile denuncia, oltre che da una multa di circa 1.000 euro e dalla sospensione della patente per due settimane con decurtazione di 12 punti dalla patente. La gita è stata poi comunque effettuata, seppur con inevitabile ritardo, grazie all’efficienza della ditta di trasporti che, informata dell’increscioso imprevisto, ha inviato prontamente un nuovo autista.