Italia paralizzata, doppio sciopero bloccano treni, bus e metro per due giorni interi: orari tutto sballati

Pendolari senza pace, muoversi diventerà impossibile: fermi tutti i mezzi, Paese in ginocchio e conseguenze imprevedibili.

Che estate sarà per il ministro Salvini? È presto per dirlo, perché alcune dinamiche richiedono lunghi tempi di “decantazione”. Si pensi all’efficacia del nuovo Codice della strada, il cui bilancio potrà essere effettuato solo dopo lo “stress test” che coinciderà con l’esodo estivo.

I primi dati diffusi sono incoraggianti, avendo fatto segnare una sensibile riduzione nel numero di incidenti, vittime e ferite, ma è ancora presto per cantare vittoria. E che dire del pericolo sempre incombente di nuovi scioperi?

I lavoratori del settore dei trasporti pubblico e locale sono tra quelli che incrociano le braccia con maggior frequenza. L’inizio del 2025 ha già portato parecchi disagi a viaggiatori e pendolari, ma il peggio deve ancora arrivare.

All’orizzonte stanno infatti per affacciarsi due giornate da incubo, di fatto mai viste nella storia recente, che rischiano di paralizzare l’intero paese. Lo spauracchio di 48 ore consecutive di sciopero in giorni feriali sta prendendo forma.

Governo-sindacati, alta tensione per gli scioperi: Salvini pronto al pugno di ferro

Non è dato sapere se Salvini ricorrerà alla precettazione, ma va da sé che lo strumento, già utilizzato più volte nei mesi scorsi, non può diventare l’unico modo per evitare che l’annosa questione del rinnovo del contratto di lavoro si ripercuota sui cittadini. Ma entriamo nei dettagli.

Il mese di marzo è già stato tormentato. Sabato 8 è andato in scena lo sciopero generale, mentre mercoledì 19 i disagi hanno riguardato il trasporto pubblico e quello locale. Tregua in arrivo? Niente affatto perché due giornate da incubo stanno per materializzarsi.

Scioperi, si va verso una primavera senza tregua: in arrivo due giorni da incubo

Per l’8 e 9 aprile è stato infatti proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario, che si fermerà per 24 ore, dalle 21 di martedì 8 alle 20 di mercoledì 9. Lo sciopero, proclamato da CUB Trasporti, coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale su rotaia, con la sospensione dell’intera prestazione lavorativa del 9 aprile per alcune società ferroviarie regionali come GTT, SAD, Trentino Trasporti, Sistemi Territoriali, EAV, Ferrovie Adriatico Sangritana e Ferrovie del Gargano. Spostarsi senza mezzi propri in quei due giorni potrebbe quindi diventare davvero complicato, ma non è finita.

Otto giorni prima, infatti, martedì 1° aprile, è stato indettoo uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale a seguito della mancata conclusione positiva delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, ritenuto fondamentale per garantire condizioni lavorative adeguate agli operatori del settore. L’agitazione interesserà autobus, tram e metropolitane su tutto il territorio nazionale. In attesa di informazioni su possibili modifiche delle modalità di sciopero a livello locale e sulle fasce di garanzia per i pendolari si prospettano giorni di passione. E per Salvini di alta tensione.