Consumi auto, stai bruciando soldi perché non usi il Cx: puoi andare veloce il doppio e spendere la metà

In un mondo in cui l’auto è indispensabile contenere i consumi è indispensabile: facciamo luce su un dato che tutti trascurano.

Maledetta sosta rifornimento. No, non ci stiamo riferendo al fatto che ormai sempre più spesso i famosi distributori sono in modalità self service.

Fosse solo quello il problema le nostre tasche non sarebbero sempre più vuote. La piaga dell’aumento dei costi del carburante, accise o non accise, è ormai di dominio pubblico.

Il conflitto russo-ucraino ha fatto precipitare una situazione la cui piega era diventata pericolosa da anni. Eppure, nonostante questo lo switch verso l’elettrico continua a tardare.

In Italia il numero di e-car immatricolate fa registrare un aumento troppo lento rispetto alla convenienza effettiva, evidentemente trascurata ancora da molti.

Se non vuoi passare all’elettrico, almeno controlla i consumi: i parametri da considerare

E pensare che consumare meno è un’esigenza per tutti. Per i nostri conti in banca e pure per l’ambiente in cui viviamo. Per il momento, tuttavia, gli accorgimenti che prendiamo più in considerazione sono quelli per il minor consumo di carburante, diesel o benzina che sia.

Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e una saggia gestione delle marce sono quelli più noti, ma ne esistono tanti altri, colpevolmente sottovalutati. Un po’ per ignoranza dell’automobilista, un po’ perché sottovalutati dai media.

Alla scoperta del Cx: più è basso più la tua auto sarà performante consumando meno

In questo articolo intendiamo spiegarvi l’importanza del Cx, acronimo che sta per coefficiente di resistenza aerodinamica. Si tratta di un valore che indica la capacità di un’auto di penetrare l’aria durante il movimento e che quindi influisce direttamente su prestazioni e consumi. Non bisogna essere laureati in fisica per sapere che minore è la resistenza opposta dall’aria al movimento dell’auto migliore sarà l’efficienza energetica e quindi minori i consumi di carburante, soprattutto alle alte velocità.

Va da sé che le auto sportive e le berline abbiano valori di Cx bassi, al contrario di Suv e fuoristrada. Un Cx basso garantisce un’accelerazione più rapida e assicura il raggiungimento di velocità massime più elevate ed è prezioso in particolare proprio per i veicoli elettrici, aumentandone l’autonomia. Il valore del coefficiente di resistenza aerodinamica è una variabile fondamentale nella scelta di un’auto, in particolare se si devono sostenere viaggi lunghi, ma ancora oggi rappresenta un aspetto colpevolmente sottovalutato dagli automobilisti in sede di acquisto.