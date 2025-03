“Alt! Lei ha mangiato il dolce”, 3.000€ di multa se hai assaggiato la torta ad una festa: nuova regola cattivissima

Se alla festa hai mangiato la torta, rischi ben 3000 euro di multa. Attenzione a quello che fai al prossimo party.

Il codice della strada revisionato in molti dei suoi punti salienti è divenuto piuttosto severo con gli automobilisti che non rispettano le disposizioni in esso contenute. Negli ultimi mesi sono state centinaia le sanzioni che hanno compito duramente tutti coloro che hanno commesso infrazioni.

Tra tutte le modifiche che sono state apportate, ce ne sono alcune che sembrano essere difficili da comprendere e questa volta si rischia di dover perdere la patente o pagare una salata sanzione per via di una fetta di torta.

Insomma, dura vita per tutti i golosi, poi dicono che il peccato di gola, non è un vizio capitale.

Conoscere la nuova normativa a riguardo, si rivela essere veramente determinante se non si vuole rischiare grosso la prossima volta che ci si mette al volante dopo aver partecipato a una festa.

Codice della Strada: le modifiche che rendono la vita difficile la vita degli automobilisti

Il 14 dicembre scorso è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada con le sue normative nuove e le sanzioni che sono diventate molto più severe. L’intervento avuto sulla normativa stradale cerca di rendere le nostre strade molto più sicure; il risultato che bisogna raggiungere è quello di riuscire a ridurre drasticamente il numero di incidenti che ogni anno si verificano sulle nostre strade. Ovviamente le sanzioni molto più severe, sono volte ad evitare che l’automobilista cada nella stessa infrazione più volte.

Tra le infrazioni su cui si è posta maggiore attenzione negli ultimi mesi, vi è sicuramente la guida in stato d’ebrezza. Mettersi al volante dopo aver consumato alcol può essere oltremodo pericoloso e per questo motivo la legislazione deve intervenire a riguardo, per evitare problematiche anche piuttosto serie.

Una torta ti mette nei guai

Numerosi i dolci che vengono bagnati con liquidi alcolici; un eccesso di alcol in essi può determinare l’esubero dei limiti alcolici. L’automobilista, a eccezione dei neopatentati, non deve superare lo 0,5 mg/l di alcol al momento del controllo. Al superamento di tale soglia iniziano le sanzioni che si fanno via via molto più pesanti, fino a arrivare a più di 3000 euro.

Il babà o i cioccolatini ripieni di liquore possono quindi esporre al rischio di risultare positivi? Secondo gli esperti questo sarebbe possibile solo nel caso in cui si ingerissero ingenti quantità di tali dolci, Quindi attenzione a non cadere nella tentazione.