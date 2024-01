Briatore: altro scandalo. Ora è sulla lista Epstein

Briatore sinonimo di scandalo. Di nuovo al centro della bufera mediatica

Il “caso Epstein” è all’ordine del giorno e anche le corse automobilistiche sono state colpite. Oggi sono state rese pubbliche più di 900 pagine di informazioni sul caso, compreso l’elenco delle persone ad esso collegate. Un elenco che vuole fare scandalo e che comprende nomi importanti della Formula 1, tra cui Bernie Ecclestone, Flavio Briatore e Lawrence Stroll.

Sebbene Jeffrey Epstein sia stato trovato morto nella sua cella nell’agosto 2019 dopo essere stato condannato all’ergastolo per tratta e abuso sessuale di minori, il suo nome è tornato alla ribalta oggi dopo che il giudice incaricato delle indagini contro sua moglie, Ghislaine Maxwell, condannata per collaborazione, ha declassificato numerosi documenti sul caso. Si tratta di uno dei fatti più denunciati al mondo, poiché ha coinvolto importanti celebrità di ogni ceto sociale, presumibilmente coinvolte nella sua rete pedofila.

Tra le informazioni rivelate, è stato reso pubblico l’elenco delle persone che hanno interagito con il pedofilo, potenziali testimoni, amici, collaboratori . Sebbene molti nomi fossero già noti, se ne sono aggiunti di nuovi. E, tra i nomi che compaiono, compaiono importanti personalità della Formula 1. L’ex direttore esecutivo della categoria, Bernie Ecclestone, l’ex capo del team Renault, Flavio Briatore, il proprietario dell’Aston Martin, Lawrence Stroll, sono solo alcuni dei nomi citati. Compaiono anche due piloti: Jacques Villeneuve e Eddie Irvine; così come il fondatore della Formula E e dell’Extreme E, Alejandro Agag .

Nessuna prova, per ora

Va notato che la stragrande maggioranza delle persone i cui nomi compaiono nell’elenco non sono accusate di alcun crimine. L’elenco che ha visto la luce non è un elenco di persone coinvolte in crimini sessuali, ma piuttosto un documento che include i nomi di persone che erano imparentate con Epstein. In più, ci sono persone che vengono denunciate per aver viaggiato in qualche occasione sull’aereo privato di Epstein o per averlo incontrato a una festa, ma senza che vi siano elementi incriminanti nei loro confronti. Per ora.