Aston Martin, upgrade in arrivo

A sole sei gare dalla fine della stagione, alcuni team di Formula 1 vogliono portare gli ultimi aggiornamenti in vista della prossima annata. Tra questi vi è Aston Martin, la quale ha intenzione di portare degli upgrade in vista del prossimo GP di Singapore.

Il team con base a Silverstone è sicuramente tra le scuderie più attive in ottica di aggiornamento della propria monoposto. Dopo aver fatto debuttare l’ala posteriore che tanto ha fatto rumore nel GP di Ungheria, il team si ripresenterà a Singapore con la stessa componente, che combacia con le caratteristiche del circuito di Marina Bay.

