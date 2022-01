Aston Martin: Mike Krack è il nuovo Team Principal

Mike Krack è il nuovo TP della Aston Martin. Con lui, il team inglese punta alla vetta del campionato

Mike Krack subentrerà al posto di Otmar Szafnauer in qualità di Team Principal della Aston Martin. Non è la prima volta di Krack in Formula 1. Il tedesco aveva infatti lavorato nella massima categoria del Motorsport su quattro ruote nella BMW-Sauber negli anni 2000. Grazie alla sua decennale esperienza, maturata anche in Formula E e Imsa GT Championship, Aston Martin ha quindi deciso di puntare su di lui dalla prossima stagione.

Il tedesco tornerà dunque a lavorare al fianco del suo connazionale Sebastian Vettel, con il quale aveva condiviso gli anni in cui il quattro volte campione del mondo occupava il sedile della Sauber.

Aston Martin Cognizant Formula One™ Team is delighted to announce that Mike Krack has been appointed as Team Principal. Read more: — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) January 14, 2022

“IL NOSTRO OBBIETTIVO E’ QUELLO DI VINCERE IL MONDIALE”

“È un grande onore per me assumere il ruolo di Team Principal della Aston Martin. È uno dei più grandi marchi del pianeta e mi è stato chiesto di assumere un ruolo di leadership in pista. Ho lavorato nel mondo degli sport motoristici per 20 anni ed ero in Formula 1 con Sebastian nel 2006 e nel 2007, quando ero un ingegnere alla BMW-Sauber e lui era ancora un collaudatore“, ha dichiarato entusiasta Krack.

Come riporta Soymotor.com, Lawrence Stroll considera Krack perfettamente qualificato per guidare l’Aston Martin verso la vetta del campionato, che desidera conquistare entro cinque anni: “Per vincere in Formula 1 devi avere il meglio con te e Mike è perfettamente adatto per questo ruolo. Assumiamo persone brillanti ogni settimana e abbiamo anche grandi sponsor. Questo sarà il secondo anno del nostro piano quinquennale, che come obbiettivo ha vincere il campionato del mondo di Formula 1. Mike avrà un ruolo di primo piano“, ha detto Stroll.