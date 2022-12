Aston Martin annuncia la data di lancio della AMR23

Il 13 febbraio sarà la data in cui Aston Martin svelerà la macchina del 2023, lo ha reso noto oggi. Circostanza questa in cui è stato rivelato anche il nome – AMR23

Non è ancora l’anno nuovo che già si parla delle vetture che correranno la prossima stagione di Formula 1. Quest’oggi Aston Martin è divenuta la prima squadra ad annunciare la data di lancio della loro futura monoposto, rinominata AMR23. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 19.00 GMT (le 20.00 ore italiane).

It’s coming together. ​#AMR23, revealed 13.02.23. pic.twitter.com/b9TG93Kiwa — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) December 16, 2022

A darne notizia è stata la stessa scuderia britannica tramite i propri canali ufficiali. “L’evento di lancio si terrà presso il nuovo campus di Silverstone e verrà tramesso sui canali digitali della AMF1“, così viene specificato.

Sarà l’opportunità per Fernando Alonso, succeduto al ritirato Sebastian Vettel per affiancare il canadese, di presentarsi ufficialmente come pilota del team di proprietà di Lawrence Stroll. Dato che in occasione dei test post-season di Abu Dhabi lo spagnolo, che aveva percorso con successo i primi chilometri a bordo della AMR22, non era potuto scendere vestito di tutto punto per questioni contrattuali ancora legate ad Alpine.

A ridosso di quelle prove, Alonso si era dichiarato davvero entusiasta dell’avventura che gli si prospettava (e prospetta) davanti. “Quando ho firmato con Aston Martin era contento al 90% (…), dopo i test lo sono oltre il 100%”.