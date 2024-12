Assicurazioni RC auto: col nuovo CdS coprono anche il servizio choffer | Il trucco per non farsi sospendere la patente

Il nuovo CdS arriva una forte stretta sugli automobilisti, ma anche nuovi modi per raggirare le norme. Ecco un super trucco.Al di là delle facili ironie (sui social) su Salvini, il grande fautore dell’upgrade sul nuovo Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre in tutta Italia, la stretta governativa su chi guida in stato di ebbrezza, si prefigge di blindare la questione sicurezza stradale.

Oltre ad essere completamente da imprudenti per se stessi e per chi si porta in macchina, guidare in stato di ebbrezza è all’origine di una delle multe più alte che si possano infliggere ad un conducente.

Le nuove norme arrivano in Italia a ridosso delle feste e delle cene prettamente natalizie. Un peccato non potersi praticamente bagnare le labbra per brindare con colleghi e familiari, ma è sicuramente meglio che aumentare il rischio incidenti, un fenomeno dilagante in Italia, anche se non più in aumento.

Ma non tutti capiscono che al di là del nuovo CdS, bisogna andarci piano con l’alcol già di per sé, figuriamoci per un automobilista alla guida. Così, anziché darsi almeno una regolata, si pensa a come aggirare la nuova norma, con un trucco che viene da molto lontano.

Fatta la legge, trovato… il trucco

In Spagna ci sono i cosiddetti Angeli della Ruota, quelli che vanno in soccorso degli automobilisti imprudenti sì perché alzano il gomito troppo spesso, ma almeno non utilizzano il proprio veicolo per tornare a casa.

Si tratta di un servizio che, nonostante non sia molto conosciuto, è addirittura compreso nella copertura di alcune polizze automobilistiche, con una serie di prestazioni gratuite l’anno. Altre compagnie offrono anche la possibilità di trasportare l’auto con un carro attrezzi e l’autista con un taxi. Ma c’è chi è andato ben oltre.

Un trucco dell’altro mondo

In Cina il fenomeno dell’alcolismo e più in generale degli automobilisti che guidano in stato di ubriachezza è molto frequente, per certi versi dilagante. Alcuni hanno pensato bene non di smettere di bere o di bere meno, ma di usare un trucco dell’altro mondo.

Per sconfiggere quella che a tutti gli effetti è una piaga sociale, gli automobilisti mettono nel portabagagli una valigetta che diventa motocicletta di piccola cilindrata, in modo tale che un’azienda adibita a questo servizio riporta a casa l’ubriaco, lasciando di fatto la macchina in mano ai sobri. La domanda sorge spontanea: non sarebbe più semplice smettere di ubriacarsi, oppure a turno uno della comitiva non beve per riportare tutti a casa?