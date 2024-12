Sorpasso consentito con doppia striscia continua | Il trucco greco per farlo senza infrangere il CdS

Torna in auge una consuetudine per effettuare il sorpasso su doppia striscia continua. Il trucco greco diventa virale. Tutto legale.

Paese che vai, usanze che trovi. Un antico proverbio, ma anche un mantra per coloro che viaggiano. Già, il viaggio, una delle attività più entusiasmanti che la vita ti offre. Viaggio uguale avventura, ma anche comprensione delle differenze culturali che devono essere rispettate.

I viaggi permettono di provare esperienze uniche, assimilate, che contaminano la nostra vita nel momento in cui torniamo a casa ed entrano a far parte del nostro quotidiano. L’esperienza dei viaggi porta sempre più turisti all’utilizzo di un veicolo: che sia macchina, caravan o simili, fa lo stesso. Perché?

È un’esperienza di vita diversa da aereo o treno perché ti permette di gestire il viaggio a tuo piacimento, ma unisce il dilettevole all’utile. Sempre più turisti organizzano viaggi in macchina (propria o a noleggio) anche solo per risparmiare, dividendosi le spese e divertendosi di più.

Al di là dei requisiti di legge, ad esempio all’interno dell’Unione Europea, la patente del paese di origine è più che sufficiente, il resto lo fa la programmazione ma anche capire gli usi e costumi degli automobilisti di altri paesi. Si scoprono delle realtà impensabili.

La moda dell’auto su spalla

Grazie ai viaggi all’estero con un veicolo, proprio o a noleggio non fa nessuna differenza, si è scoperto come in Spagna ma soprattutto in Grecia dove è diventata una consuetudine, vada di moda la cosiddetta “guida sulla spalla”. Di che si tratta.

In pratica è un modo legale per effettuare un sorpasso – consentito – con doppia striscia continua nella carreggiata, mettendo le due ruote verticale sulla banchina, definita come la “fascia longitudinale tracciata parallelamente alla strada, che la delimita e che non è destinata alla circolazione se non in alcune eccezione.

Una consuetudine che fa scuola

Come hanno rivelato alcuni automobilisti, è una vecchia usanza con la quale si cerca di facilitare il sorpasso delle auto, perché in alcuni paesi, nonostante non sia consentito, si sorpassa su strade a doppio senso di marcia, anche se le auto provengono dalla direzione opposta. Proprio grazie a questo trucco. Una consuetudine che in Grecia ha fatto scuola.

È altrettanto importante sapere che questa abitudine è molto pericolosa, c’è il rischio di trovarci all’improvviso un’auto parcheggiata, o una bicicletta. Saperlo è un bene che aumenta certamente la nostra documentazione, non farlo è meglio.