F1, Hamilton chiede un cambio epocale al Cavallino | Al muro lo storico fornitore italiano di componentistica, il pilota preferisce i tedeschi

Hamilton in Ferrari chiede già un cambio letteralmente epocale, lo storico fornitore italiano messo al muro.

Possiamo dire che Hamilton sta apportando scompiglio all’interno della scuderia del Cavallo rampante. Il pilota inglese continua a contraddistinguersi per il suo carattere deciso e per la sua voglia di imporre le proprie idee.

Che lui Lewis Hamilton avesse un carattere particolare, questo non si sapeva già da molto tempo, ma di certo non ci si aspettava che arrivando in Ferrari lo cambiasse radicalmente. Le notizie che arrivano di questo sposalizio, non fanno altro che confermare che probabilmente questo sarà l’anno della rivoluzione per la scuderia di Maranello.

In fondo la stessa Ferrari sapeva bene che portando il pilota tra le sue fila, avrebbe dovuto cambiare completamente il modo di lavorare. Ma se lui si mettono è stato chiamato dalla scuderia rossa per essere portata alla vittoria, non può far altro che cercare di dare il suo meglio per offrirgli la macchina migliore.

Si prospetta già il primo cambio epocale.

Lewis Hamilton in Ferrari: ne vedremo delle belle

Era ormai diversi anni che si parlava di un possibile passaggio del pilota inglese all’interno del team della rossa più conosciuta della Formula 1. Però probabilmente ci si aspettava che questo matrimonio non sarebbe avvenuto mai. Invece Hamilton alla soglia dei suoi quarant’anni ha deciso di mettersi in gioco con quella che è pur sempre una delle scuderie più affascinanti del mondo della Formula 1.

Dal canto suo, la Ferrari ha deciso di affidarsi ha uno dei migliori piloti in pista, Per protetto ad essere la scuderia vittoriosa che era un tempo. Perché moltissimi campioni delle quattro ruote si sono seduti all’interno della monoposto, ma purtroppo gli anni d’oro dell’automobile sembrano passati ormai da molto tempo. Il compito di Hamilton è proprio quello di portare una ventata completamente nuova all’interno del team.

Questione di feeling

La potremmo proprio definire così, lui se emettono vuole portare all’interno della Ferrari un binomio che per lui dura da ben 12 anni, quelli trascorsi all’interno della Mercedes. Louis smettono vorrebbe che la sua Ferrari montasse freni Carbon Industrie, lasciando a casa i Brembo che da cinquant’anni facevano coppia con la scuderia.

Ma nonostante la decisa richiesta del pilota, sembra che difficilmente si possa portare a termine questo cambio. Infatti l’unione di Ferrari e Brembo, due industrie italiane, non si ferma solo alla F1, ma si estende a tutta la produzione automobilistica dell’azienda. Senza contare il danno di immagine che potrebbe portare il cambio. In ogni caso, Brembo un comunicato stampa fa sapere che tutto l’impianto frenante della Ferrari verrà ancora fornita da loro per tutto il 2025