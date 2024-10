Assicurazione rc auto, il ricatto: se frigni abbattono il premio ma ti scaricano la batteria

Attenzione a quando rinnovi la tua RC Auto, se ti lamenti il premio viene abbassato ma purtroppo la batteria ne risente.

L’assicurazione è una delle spese che è un’automobilista si trova ad affrontare periodicamente. Il codice della strada prevede che per coloro che vengono trovati al volante senza aver sottoscritto una polizza assicurativa, sono previste salate sanzioni e provvedimenti accessori.

Negli ultimi anni, anche il costo delle polizze assicurative ha subito un aumento notevole e questo di sicuro non gioca a favore degli automobilisti.

Nel momento in cui ci si reca nell’ufficio della propria agenzia assicurativa per rinnovare il contratto, e l’agente di fiducia si dice che anche questa volta il prezzo è aumentato, è semplice immaginare che l’automobilista cerchi di ottenere uno sconto, ma questo non sempre possibile.

Sembra che però ci sarebbe un modo per riuscire ad abbattere i costi dell’RC Auto, occorre però tenere ben presente che questo potrebbe influire negativamente sul funzionamento della vettura stessa.

Ci sono contratti che ti permettono di risparmiare

Per poter ottenere un buon risparmio, probabilmente la prima cosa da fare, è comprendere in che modo agire per poter avere il prezzo più basso in assoluto. Sono molti coloro che negli ultimi anni si sono affidati ai portali online, per stipulare polizza assicurative, che abbiano un prezzo accessibile a tutti. Occorre sottolineare che comunque alcune compagnie assicurative, praticano degli sconti utilizzando alcune caratteristiche tanto dell’automobile quanto dell’automobilista.

Sappiamo bene quanto la tecnologia ci stia aiutando ad avere automobili sempre più sviluppate, anche le polizze assicurative utilizzano la tecnologia a favore dell’automobilista. Alcuni contratti assicurativi permettono di ottenere un buon risparmio installando sulla vettura quella che comunemente viene chiamata scatola nera. Ma cosa comporta questo sulla macchina e sull’automobilista?

Firmi la polizza assicurativa, ma la tua auto non sarà più la stessa

Le nuove regolamentazioni sulle automobili, previsto che dal luglio 2024, tutte quelle che verranno prodotte successivamente a tale data, devono essere dotati di scatola nera. Per tutte le altre vetture, è possibile avere lo stesso apparecchio, sottoscrivendo le polizze assicurative che lo prevedono. In genere per incentivare l’utilizzo della scatola nera, molte compagnie assicurative hanno previsto uno sconto sulla polizza. Quando si parla di scatola nera, ci si riferisce a un dispositivo elettronico con sistema GPS che è in grado di registrare i dati dell’auto come lo stile di guida del conducente ed eventuali problematiche che si possono avere su strada.

La scatola nera permette l’intervento rapido e tempestivo in caso di sinistro o di rottura. Considerando che essa viene collegata in maniera diretta sulla batteria dell’automobile, ci si chiede se questo era un influisca negativamente sulla carica. In realtà questa è una vera e propria leggenda metropolitana, infatti l’utilizzo della scatola nera non influisce negativamente sul consumo della batteria, ma permette all’automobilista di godere di una guida molto più sicura.