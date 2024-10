Patente codice 05, presta molta attenzione a questo numerino scritto là in fondo | Ti vale uno scherzetto da 600€

Tutto quello che c’è da sapere sul codice 05 della patente. Molta attenzione su questo numero, si rischiano 600€ di multa.

Sono cambiati dal 2017, figli di un decreto ministeriale dell’anno prima. Quasi non ci si fa caso ai codici presenti sulle nostre patenti, quei piccoli numeri che figurano sul retro delle patenti card. Ebbene, dal 2017 alcuni sono stati modificati, altri introdotti.

Non ci si presta molta attenzione, eppure il numero della patente è un codice alfanumerico di 10 cifre, che associa la licenza di guida alla persona fisica che ne è titolare. Si trova sul fronte del documento, al punto numero 5, posto alla destra della fotografia.

Serve a svolgere molteplici funzioni: in primis identifica la persona fisica e può essere utilizzato in sostituzione del documento d’identità, permette di registrarsi ed accedere ai servizi del Portale dell’automobilista, ma soprattutto consente di conoscere quanti punti-patente ci sono rimasti.

Ma non esiste solo quel codice, nella card della nostra patente di guida sono presenti anche dei numeri puntati, che hanno lo scopo di fornire una serie di informazioni riguardo quella specifica licenza, affinché sia valida e riconoscibile in tutto il territorio europeo, nel momento in cui le Autorità ci fermano.

È qui che bisogna sapere tutto sui codici patente, sono sul lato posteriore in basso a sinistra per il modello MC 720F, in alto a destra per il modello MC 720P, ma non basta leggere la leggenda che spiega il significato dei numeri puntati. Ce n’è uno in particolare che merita particolare attenzione.

Cosa si cela dietro il codice 05 della Patente

Il Codice 05 sulla patente indica alcuni limitazioni specifiche da ricordare onde incappare in multe salatissime. Un ventaglio di limitazioni. Che partono dalle conseguenze dovute a motivi medici, a come si deve guidare durante l’orario diurno (fino al tramonto) e notturno.

Ma anche la guida confinante di tot chilometri dal luogo di residenza del titolare o solo all’interno della città o regione, passando per la guida senza passeggeri oppure alla velocità limitata a cui bisogna attenersi. E ancora: in quel codice 5 della patente c’è guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente o senza rimorchio, fino ad arrivare ai divieti in autostrada.

Le sanzioni per il mancato rispetto del codice patente

Sapere tutto su quel codice unionale ci permette in primis di guidare in sicurezza, il che già di per sé è tanto ma, al tempo stesso, ci consente di risparmiare. Sì perché il mancato rispetto del codice patente, comporta delle sanzioni presenti sull’articolo 125 del Codice della Strada, comma 3.

“Sanzioni amministrative – si legge su suddetto articolo – del pagamento di una somma da 158 euro a 638 euro”. Meglio farci attenzione a quel numerino scritto là in fondo, può sembrare banale, ma ti costa uno scherzetto da 600€ e passa.