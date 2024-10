Fari, quel pulsante che non devi proprio toccare | 344€ solo per sfiorarlo, ti massacrano

Le regole di comportamento in automobile sono molto specifiche, anche se la maggior parte degli automobilisti le dimenticano appena presa la patente

Anche se non se ne ricorda nessuno, ci sono delle regole molto particolari che vanno seguite quando si sta in macchina, e riguardano una serie di comportamenti molto specifici che si devono tenere a seconda di una serie di fattori.

L’orario in cui si prende la macchina e si circola, ad esempio, è un elemento particolarmente importante per definire una serie di cose come l’accensione dei fari, l’utilizzo degli occhiali da sole o da vista, e cose simili.

Naturalmente non si tratta solamente di questo: l’uso o meno dei fari viene stabilito da una serie di fattori che non riguardano solamente l’orario in cui devono essere utilizzati, ma anche altri fattori come le condizioni atmosferiche, le strade su cui stiamo circolando, se ci troviamo in galleria e cose simili.

I fari infatti sono molto importanti durante la circolazione di una automobile, ma accenderli o meno può fare una grande differenza nella sicurezza degli automobilisti a seconda del momento e delle condizioni che si stanno verificando in quel preciso momento. Nella migliore delle ipotesi, infatti, un uso non corretto delle luci dell’automobile può causare una multa.

Quando non è il caso di usare gli abbaglianti

Una delle problematiche più attuali rispetto all’uso dei fari è quella che riguarda i fari abbaglianti (questo il loro nome comune), quelli che in gergo tecnico si chiamano “proiettori di profondità”. Si tratta di una sorta di “upgrade” dei fari anabbaglianti che devono essere tenuti accesi da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole, e sono i cosiddetti “fari alti” che sono in grado di abbagliare.

Usarli può essere un pericolo per gli altri automobilisti in moltissimi casi: su strade a scorrimento veloce ad esempio, quando altre macchine vengono incontro nella corsia opposta, si deve fare attenzione a usarli. Anche se ci troviamo dietro a una macchina a distanza molto ravvicinata è pericoloso stare coi fari alti perché si possono riflettere nel retrovisore dell’auto di fronte e possono impedire la visibilità al guidatore.

La multa per uso improprio degli abbaglianti

Gli abbaglianti possono tuttavia essere usati in alcuni casi mentre si è in automobile: per segnalare un pericolo imminente ad altri automobilisti, facendo dei segnali intermittenti coi fari alti, ad esempio. Oppure si possono o devono utilizzare in strade con scarsa visibilità come per la nebbia, o dove non ci sono illuminazioni stradali.

Se si contravviene all’utilizzo dei fari abbaglianti, e si usano al di fuori di queste evenienze, si rischiano multe anche oltre i 350 euro.