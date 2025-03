Assicurazione GRATIS, grazie al nuovo Decreto non la paghi dopo la scadenza: fatti cambiare subito i parametri

Assicurazione gratuita con il nuovo decreto che ti permette di non pagare dopo la scadenza, devi però farti cambiare i parametri.

L’assicurazione della tua automobile incide notevolmente sui costi che ogni automobilista paga annualmente per potersi mettere al volante della propria vettura. Una spesa che non solo è obbligatoria perchè prevista dal Codice della Strada, ma che è anche utile ad evitare il peggio in caso di incidente.

Come ognuno saprà veramente benissimo, avere una polizza assicurativa valida, vuol dire anche, non avere problemi per eventuali risarcimenti nel momento in cui si verifica un incidente, per quanto possa aver causato pochi danni.

A decretare l’obbligo per quello che riguarda RC auto, è l’articolo 193 del Codice della Strada, il quale prevede anche delle sanzioni molto salate per quello che riguarda gli automobilisti che vengono trovati senza alcuna copertura assicurativa.

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di un aumento dei prezzi delle polizze, ma se invece, fosse possibile riuscire ad avere una regolare assicurazione, senza dover pagare assolutamente nulla? Ecco la notizia che molti automobilisti attendevano da tempo.

Assicurazione: cosa determina il prezzo da pagare

Anche le polizze assicurative negli ultimi mesi hanno subito un notevole aumento. Questo ha inciso e non poco sul budget delle famiglie, che hanno dovuto fare i conti con un aumento della spesa per la polizza, che si è aggiunto all’impennata dei prezzi del carburante oltre a quella di eventuali interventi meccanici. Una serie di problematiche che hanno messo in ginocchio gli italiani, ma che hanno anche un legame tra loro.

A determinare il costo delle polizze, in effetti, ci sono anche i prezzi dei singoli elementi della vettura, in caso di sinistro, oltre alla classe di rischio di automobile e automobilista e una serie di servizi aggiunti, che possono essere causa di un aumento vertiginoso dell’importo da pagare annualmente. Ma allora, quando è possibile non provvedere a pagamento?

Non pagare l’assicurazione, il trucco che tutti gli automobilisti dovrebbero conoscere

Non pagare l’assicurazione non è qualcosa di possibile. Affinchè si perfezioni il contratto assicurativo, occorre provvedere al pagamento, che sia in contanti, carta o bonifico, semplice immaginare come sia possibile risparmiare qualche decina di euro chiedendo diversi preventivi e affidandosi alla compagnia che sembra offrire la soluzione migliore.

Non pagare è possibile solo per quelli che sono i 15 giorni di tolleranza, previsti dopo la scadenza della polizza, durante i quali, come previsto anche dalla circolare del Ministero dell’interno n. 300/A/1319/13/191/20/21/7 del 14 febbraio 2013, le forze dell’ordine non possono elevare sanzioni. Nonostante ciò, si raccomanda di provvedere al pagamento nei tempi previsti per evitare sanzioni o problemi di sorta.