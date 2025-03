Multa da 3.000€, immediata per eccesso di velocità: la Polizia fa la perquisizione della tua auto | Aumentati i controlli

Aumentati i controlli in strada per coloro che superano il limite di velocità. Si prevede la possibilità di una multa da 3000 euro.

3000 euro di multa per aver superato il limite di velocità. Sappiamo bene che il Codice della Strada è stato cambiato e sono state previste sanzioni molto più elevate per un gran numero di infrazioni, compreso il superamento del dei limiti di velocità.

L’Unione Europea ha chiesto una strada molto più sicura e il raggiungimento di questo obiettivo richiedeva l’intervento sulle regole della strada, soprattutto per quei comportamenti che mettono a rischio tutti i cittadini.

Era il 14 dicembre quando è entrato in vigore il Codice della Strada e a oggi è possibile affermare che gli automobilisti italiani hanno ormai fatto pace con le normative, ma ricevere una sanzione di 3000 euro per qualche km/h di troppo, ci sembra veramente eccessivo.

Ecco allora cosa sta succedendo e cosa cambia.

Autovelox, sanzioni e perquisizioni: cosa dice la legge

Gli autovelox sono gli apparecchi più utilizzati dalle forze dell’ordine per riuscire a cogliere in fallo coloro che superano i limiti di velocità. La normativa vigente prevede però che tali apparecchiature devono essere appositamente segnalati, con cartelli ben visibili, prima del posizionamento, altrimenti le sanzioni possono essere contestate dall’automobilista.

Le sanzioni per eccesso di velocità, variano a seconda della gravità dell’infrazione, si inizia con una sanzione di poche decine di ero, fino ad arrivare a molte anche di 2170 euro e sospensione della patente fino a 12 mesi. A questo punto ci si chiede per quale motivo occorre ci si può ritrovare con una multa di 3000 euro. Ecco allora qualcosa da sapere per evitare sanzioni molto severe.

Il motivo di una multa molto salata

Il vero problema non era il superamento del limite di velocità o per lo meno non solo quello, considerando che per tale infrazione non è prevista una sanzione così elevata. Il reale problema è la presenza di rilevatori di autovelox. Ad intervenire a riguardo ci sarebbe il Codice della Strada. Nello specifico un articolo 45 comma 9-bis del Codice della Strada, vieta categoricamente l’utilizzo di tali dispositivi.

La violazione della norma prevede una multa che passa da 802 a 3.212 euro, oltre alla confisca del dispositivo trovato sulla vettura stessa. Quindi esattamente come in altri paesi dell’Unione Europea sono vietate anche le App per il cellulare, in Italia si procede attualmente con il controllo dei rilevatori.