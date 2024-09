Il motore diesel V6 disegnato per sopravvivere al peggio | 600.000 km senza fare cambio olio

Oggi vi presentiamo il motore diesel V6 progettato per sopravvivere anche alle situazioni peggiori, anche perché come lo chiamereste se non “miracolato”, un propulsore che sopravvive 600.000 Km senza fare un cambio olio?

Abbiamo già parlato anche in altri articoli di quanto sia fondamentale effettuare una buona e periodica manutenzione ordinaria, quando acquistiamo un’automobile. Già di per sé i problemi inerenti alla parte elettronica possono sempre sopraggiungere anche se in questi anni stanno arrivando sul mercato auto sempre più perfette.

Però è come con gli smartphone per quanto si possa acquistare il modello migliore, un difetto di fabbrica, un problema nella programmazione e si finisce per dover portare il dispositivo in assistenza. Con le auto è pressoché identico lo scenario. Se questo aspetto dunque non potrete controllarlo più di tanto, la parte per preservare la meccanica sì.

Per questo oggi vogliamo mostrarvi il motore diesel V6 progettato per sopravvivere a una quasi assente manutenzione, riuscendo ad arrivare a 600.000 Km senza praticamente fare un cambio d’olio.

L’importanza della manutenzione

Come dicevamo, la manutenzione ordinaria è fondamentale per un’auto se volete cercare di prolungarne “la vita” il più possibile. Anche perché il motore necessita della corretta lubrificazione per poter fare in modo che il movimento continuativo e prolungato dei vari ingranaggi e componenti possa procedere sempre in maniera impeccabile, così come si aspettavano gli ingegneri quando l’hanno progettata.

C’è da dire però che nel corso degli anni abbiamo assistito alla resistenza e in questo caso resilienza di alcuni motori che si sono aggrappati alla sopravvivenza a tutti i costi. Dei miracolati della meccanica, non c’è altro da dire, come per esempio questo motore diesel V6 che è riuscito ad andare avanti senza manutenzione per ben 600.000 km senza fare il cambio dell’olio.

Un motore indistruttibile

Vi siete mai chiesti se esista un motore indistruttibile? Vi rispondiamo noi, ebbene sì esiste! Stiamo parlando del “motore turbodiesel a 6 cilindri in linea da 5,9 litri, un motore della famiglia Cummins B-Series, che ha lavorato sotto il cofano di un RAM 2.500 per quasi 600.000 km”, come ci rivelano sul sito diariomotor.com.

Si parla di questo motore diesel V6 in quanto i meccanici hanno dovuto smontarlo in quanto il propulsore iniziava ad avere problemi, anche se come rivelano, sarebbe comunque potuto andare avanti ancora parecchio probabilmente, non più con la stessa pressione naturalmente. Come hanno rivelato i meccanici, il problema dopo averlo smontato è questo: “compaiono delle scanalature, alcune di una certa profondità, che rivelano un cattivo ingrassaggio delle pareti del cilindro e la rottura delle fasce elastiche in tre dei sei cilindri…”. Questo motore Cummins era stato progettato per sopravvivere alle peggiori situazioni e ha fatto decisamente il suo lavoro, capirete bene da soli che se in questo veicolo fosse stata fatta la corretta manutenzione, molto probabilmente questo motore sarebbe andato avanti ancora molto senza il bisogno di interventi così importanti.