Arriva il motore ad acqua: la sfida alle leggi della fisica è stata vinta | Il carburante del futuro te lo puoi anche bere

Cosa vuol dire che è arrivato il motore ad acqua? Con questo progresso delle leggi della fisica, il carburante potete anche berlo.

Sono moltissimi i cittadini che dispongono di una o più auto in famiglia, in quanto, sono essenziali per lo svolgimento della vita. Non possiamo più farne a meno, in quanto le nostre “4 ruote” ci aiutano a spostarci in pochissimo tempo, per raggiungere qualunque meta richiesta.

Ovviamente questo aumento considerevole di questi e altri veicoli a motore, hanno portato a un innalzamento dei livelli di inquinamento, i quali sommati a tutti gli altri componenti che intaccano la salute del nostro povero Pianeta, hanno un peso considerevole.

Per questo motivo, si sta parlando in questi giorni di metodi alternativi alla combustione classica, tra cui il motore ad acqua. Veramente è stata vinta la sfida alle leggi della fisica?

La scoperta del motore ad acqua vecchia di 50 anni fa

Se non cambierà nulla, entro il 2050, in strada le auto a motore termico non dovrebbero più esistere, da direttiva dell’Unione Europea. Questo per cercare di ridurre al massimo le emissioni di CO2, rilasciate da benzina e diesel così come le conosciamo. Si punta molto all’elettrico, anche se per il momento, non ha ancora raggiunto i risultati sperati nell’indice di gradimento dei cittadini.

Detto ciò, si sta parlando nuovamente di motore ad acqua anche se, questa scoperta non è recente. Sappiate che l’inventore spagnolo Arturo Estévez Varela, parlò di questo metodo alternativo già 50 anni fa. Purtroppo, all’epoca i suoi studi furono molto contestati in quanto infransero diverse leggi fisiche fondamentali, tra cui “il principio di conservazione dell’energia e la seconda legge della termodinamica”, come rivelano da hibridosyelectricos.com. Oggi cosa sarà cambiato?

Il carburante che potrebbe rivoluzionare l’ecosostenibilità

In questi giorni si sta parlando nuovamente di motore ad acqua e del fatto che qualcuno potrebbe aver vinto la sfida delle leggi della fisica. Sarà veramente così? Purtroppo queste voci che circolano da un po’, sono infondate, in quanto gli studi verso questo altisonante progetto, procedono ma sono sempre ad un “punto morto” (per ora). Per il momento gli ingegneri sono ancora fermi alla teoria, cercando di immettere al più presto sul mercato un motore che possa promettere a livello pratico, quello che Verela assicurava 50 anni fa.

Qualora questo modello di carburante, gustoso anche da bere, dovesse essere messo a punto, sarà sicuramente una valida alternativa da tenere in considerazione in merito al discorso dell’inquinamento. Ricordiamoci però che neanche l’acqua è una risorsa illimitata, motivo per cui saranno molte le considerazioni da valutare.