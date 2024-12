Autostrade, stangata da 1.700€ per questa cattiva abitudine al casello | Arrivi a destinazione per le ferie e hai già fatto fuori il budget

Questa cattiva abitudine portata avanti al casello delle autostrade, vi farà arrivare una multa da 1700€. Le vostre ferie potrebbero iniziare con il piede sbagliato.

Il Codice delle Strada è molto scrupoloso in merito al rispetto delle norme per poter circolare su strada in sicurezza. Ovviamente ci sono direttive differenti in base alla strada percorsa, che sia quella urbana, extraurbana o in autostrada.

Purtroppo non sempre gli automobilisti rispettano queste norme, per questo motivo proprio in questi giorni è subentrato l’aggiornamento al nuovo regolamento, con pene molto più aspre di quelle già in vigore.

In merito a una cattiva abitudine che molti commettono nelle varie autostrade italiane, sappiate che vi potrebbe arrivare una stangata da 1700€. Queste ferie potrebbero intaccare di molto il vostro budget.

Fate attenzione durante queste ferie natalizie

Ricordatevi che il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore e dunque i cittadini devono mettere la testa a posto se non vogliono dover sborsare cifre esorbitanti a seconda delle varie infrazioni commesse. Non soltanto multe, ma anche sospensione della patente e nei casi più gravi: carcere.

Prestate dunque attenzione durante queste feste, se uscite a festeggiare dai vari amici e parenti, rispettate le regole che vi vengono imposte prima di mettervi in auto. In caso contrario chiamate un taxi, fatevi venire a prendere o dormite in un albergo vicino, ma evitate di circolare se sapete benissimo di non essere in regola, sia per voi che per gli altri. È un senso di responsabilità etica, permettete anche a chi vi circonda di passare un Buon Natale.

Una cattiva abitudine che potrebbe costarvi cara

Una tra le cattive abitudini più frequenti commesse dagli automobilisti sulle varie autostrade italiane è quella relativa al corretto comportamento da seguire, in caso di malfunzionamento del Telepass o degli altri dispositivi in merito. Per prima cosa, dovete sempre procedere a una velocità di 30 Km/h in prossimità del casello, in modo da riuscire a frenare in tempo qualora la sbarra non dovesse alzarsi.

In questo caso, non fate retromarcia per cambiare corsia, in quanto è una pratica irregolare da commettere in autostrada, la quale vi costerebbe la perdita di 10 punti dalla patente e una multa compresa tra i 430 ai 1.731 euro, ma restate dove siete e suonate all’assistenza autostradale mediante apposito tasto. Se non volete quindi consumare tutto il budget e lo spirito natalizio di queste ferie, procedete con cautela e rispettate il Codice della Strada, in modo da poter festeggiare in totale armonia.