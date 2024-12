Officine criminali, non commettere mai questo errore con il climatizzatore | Metterlo a posto costerà 9.000€

Il clamoroso episodio scoppiato sui social potrebbe non essere isolato: occhio a questo errore: rischi di dover pagare 9.000€.

Indignazione. Un sentiment comune sui social alla notizia che ha visto coinvolto un ignaro automobilista, proprietario di una Ford Fusion, vittima di una situazione che ha generato un’ondata di indignazione. Appunto.

Dopo aver subito un guasto all’impianto di climatizzazione, il proprietario del veicolo ha ricevuto un preventivo che ha lasciato senza parole: 9.000 euro! Una cifra davvero esorbitante per una riparazione. Mostruosa, che potrebbe far rima con capziosa.

Secondo le informazioni condivise su un forum Reddit, questo prezzo esorbitante è derivante dalla sostituzione di componenti chiave come compressore, evaporatore e condensatore. Ma l’ammontare di questa cifra è ancora più sorprendente se si considera che, secondo la guida ai valori Kelley Blue Book, l’auto in questione ha un valore di mercato di circa 8.900 euro.

In pratica stante le cose costerebbe più riparare l’impianto di climatizzazione della Ford Fusion, che l’auto stessa. Immediatamente la domanda è sorta spontanea per tanti utenti di Reddit quando sono venuti a conoscenza di un episodio davvero clamoroso.

Questione di “prezzo deterrente”

Un tentativo di truffa o una realtà di mercato? Data questa situazione, sono emerse varie teorie. Alcuni utenti suggeriscono che la concessionaria potrebbe aver tentato di dissuadere il cliente dall’effettuare la riparazione presso la propria sede, gonfiando intenzionalmente il budget.

Una pratica nota come “prezzo deterrente”, è una strategia utilizzata da alcune officine per evitare lavori che considerano non redditizi. Sparano un prezzo alto inducendo l’automobilista a rinunciare alla riparazione. Ma non è l’unica versione figlia di quella riparazione assurda.

Le alternative migliori

In situazioni come questa, i proprietari dei veicoli hanno diverse opzioni, alternativi utili. La prima è cercare un secondo preventivo presso un’officina indipendente. Non tutti hanno gli stessi prezzi, in particolari le officine indipendenti di solito offrono prezzi più competitivi poiché hanno meno costi generali. Inoltre c’è la possibilità di trovare pezzi di ricambio usati e in buone condizioni, il che può ridurre notevolmente i costi di riparazione.

Un’altra alternativa è eseguire personalmente alcuni lavori di riparazione. Un vero e proprio fai da te: sebbene siano necessarie conoscenze meccaniche e strumenti specializzati, alcuni proprietari scelgono di cambiare da soli parti come il filtro abitacolo o il relè del compressore, risparmiando un sacco di soldi, altro che 9.000€ dalle “officine criminali”.