“Apra il bagagliaio, lo stiamo chiedendo a tutti”: è questa la richiesta più gettonata degli ultimi tempi | Pioggia di sanzioni da 173€

Piovono sanzioni da 173€ per gli automobilisti ai quali viene chiesto di aprire il bagagliaio e sono sprovvisti di questi oggetti. Meglio essere sempre informati, ci sono delle cose che in auto bisogna avere.

Quando si decide di prendere la patente dell’auto, si è consapevoli che dal momento in cui si riesce a superare l’esame pratico, si dovrebbe diventare ufficialmente più responsabili, a prescindere dall’età di ottenimento.

Questo perché quando si acquista un’auto non si è responsabili soltanto della propria vita ma anche di quella altrui, per questo motivo bisogna sempre seguire molti accorgimenti per rendere la propria guida il più sicuro possibile.

In questo frangente ci sono determinati oggetti che bisogna avere nel proprio bagagliaio, la cui assenza in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, potrebbe portare a una sanzione da 173€.

Alcuni accessori che dovreste avere in auto

Prima di rivelarvi quali sono gli oggetti obbligatori da portare in auto, volevamo farvi un elenco di quelli consigliati, come riportano da alvolante.it, in quanto potrebbero esservi molto utili, in caso di emergenza. Per questo il vostro kit dovrebbe contenere sicuramente una torcia per illuminare tratti bui, qualora la vostra auto dovesse guastarsi di notte. Inoltre un estintore e un kit di pronto soccorso, così come un martelletto frangivetro, i guanti da lavoro e il kit per riparare i pneumatici rotti in modo temporaneo, fino al raggiungimento di un’officina.

Proseguendo, i cavi per la batteria, una tanica di carburante da riempire in caso di emergenza, uno stradario, qualora la batteria dello smartphone dovesse essere scarica e infine delle coperte. Tra l’altro in alcuni Stati, gli oggetti che in Italia vengono consigliati, da loro sono obbligatori.

Cosa dovete avere nel bagagliaio

Se a un posto di blocco dovessero fermarvi, gli agenti potrebbero chiedervi: “Apra il bagagliaio, lo stiamo chiedendo a tutti”. Se vi trovano sprovvisti del gilet catarifrangente, son dolori in quanto sarete soggetti a una sanzione amministrativa che andrà dai 42 euro ai 173 euro. Questo indumento dovrà essere sempre indossato dal guidatore, nel momento in cui si appresta a scendere dal veicolo in zone poco illuminate o dalla visibilità scarsa. Oltre a questo, in auto dovrete avere obbligatoriamente il triangolo retroriflettente, il quale dovrà essere posto su strada per allertare gli altri automobilisti, del veicolo fermo.

Anche in questo caso, qualora non disponeste di questo triangolo, la sanzione andrà dai 42 euro ai 73 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente. Infine ricordatevi sempre che sono obbligatorie le catene da neve, il disco orario e il seggiolino, in caso di presenza dei bambini.