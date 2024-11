Bagagliaio, in pochissimi conoscono la funzione di questa fessura segreta | È progettata per passare del tutto inosservata

In pochi la conoscono eppure questa fessura segreta nel bagagliaio è molto importante in caso di pericolo. È progettata in una maniera che passa inosservata, per questo non si vede.

L’automobile esiste da decenni ma nel corso degli anni sono state apportate molte migliorie, per fare in modo che oltre a essere un mezzo di trasporto comodo, pratico ed efficiente, sia anche un veicolo sicuro per i passeggeri presenti al suo interno.

Purtroppo, per quanto le auto siano sempre più innovative, non sempre le eccellenze rilasciate dagli ingegneri possono salvare vite, soprattutto se gli errori commessi sono a carico del guidatore, come per esempio alta velocità, guida in stato di ebrezza e così via. Diciamo che loro fanno di tutto ma se il guidatore non ci mette del suo, è inutile anche solo starne a parlare.

In merito proprio all’argomento sicurezza, c’è una funzione segreta all’interno del bagagliaio che in pochi conoscono, passa inosservata ma è un aiuto prezioso. Scopriamolo insieme.

Le innovazioni per la sicurezza che pochi conoscono

Sono svariati i trucchetti segreti presenti nella propria auto che potrebbero salvarvi la vita senza che voi lo sappiate. In effetti bisognerebbe fare un corso soltanto per scoprire tutte queste nuove funzioni inserite negli ultimi modelli delle auto. Per esempio al fondo della cintura di sicurezza c’è un’area cucita la quale in caso di emergenza, se tirata con una forte pressione, farà in modo di romperla, permettendovi di uscire dal veicolo.

Un’altra funzione che in pochi conoscono è l’Ecall, inserita in tutti i veicoli e i mezzi commerciali leggeri, immatricolati dal 2018 in poi, grazie al quale in caso di incidente, l’auto manderà una comunicazione immediata al 112, per fargli sapere la vostra posizione. Oltre a queste sono molteplici le implementazioni che possono salvarvi la vita, come per esempio la carrozzeria a deformazione controllata, l’ESP, l’ABS e così via.

La fessura presente nel bagagliaio

Tra le varie funzioni nascoste che in pochi conoscono ce n’è un’altra che vi migliorerà sicuramente la giornata. È l’incubo di molti quello di rimanere chiusi in auto, perché magari il sistema centralizzato, essendo comunque un apparato elettronico, smetta di funzionare improvvisamente. Se vi dovesse succedere, non vi preoccupate, molti veicoli presentano una fessura segreta al fondo del bagagliaio che vi permetterà di uscire dall’auto.

Vi basterà abbassare i sedili di dietro, prendere la cintura di sicurezza e infilarla nell’apposito spazio e vedrete il portellone aprirsi, permettendovi di uscire dal veicolo senza dover spaccare i vetri dall’esterno. A rivelarlo un insegnante della Scuola Guida Merinero, del quale vi riportiamo il video.