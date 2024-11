Nuova segnaletica verticale: 3 automobilisti su 4 non conoscono il nuovo cartello | Nessuno lo hai mai trovato sui quiz patente

Nuovo cartello stradale in arrivo in alcuni paesi dell'UE - - motor.elpais.com - F1world.it

Sempre meno automobilisti non sono aggiornati sulla nuova segnaletica stradale, addirittura 3 su 4 non sanno nulla del nuovo cartello.

In Italia è in arrivo non solo il benedetto e chiacchierato nuovo Codice della Strada, fermamente voluto da Salvini previsto, una volta che il disegno di legge passerà al Senato, per questa estate ma che dovrebbe diventare norma entro la fine dell’anno solare.

Prima di Natale, a meno di clamorosi colpi di scena sempre dietro l’angolo, sarà legge e diventerà effettivo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il periodo di vacatio di 15 giorni. Come ha ribadito lo stesso Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini in una recente intervista.

“Conto che sia un regalo di Natale perché ad esempio per le due ruote porta sicuramente più sicurezza – ha detto Salvini – conto che entro Natale sia operativo e che si scenda sotto quota 3mila morti che è il dramma degli ultimi anni“. Il ministro ci crede tantissimo, è da tempo un suo cavallo di battaglia, ma all’orizzonte ci sono altre novità per gli automobilisti.

Già, non dobbiamo più pensare soltanto all’Italia, alle nostre strade che abitualmente percorriamo, se non fosse che facciamo parte della Unione Europea, il che comporta essere aggiornati a 360 gradi sulle continue novità riguardanti la segnaletica stradale.

Numeri preoccupanti

Molti automobilisti hanno difficoltà a interpretare correttamente alcuni segnali stradali, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Lo sanciscono alcuni numeri sempre più preoccupanti. Non molti anni fa fece scalpore sapere dai alcuni sondaggi che il 73% degli automobilisti riconosceva di aver preso decisioni sbagliate a causa della scarsa segnaletica, secondo un report condotto da BP Spagna, CASTROL e il club automobilistico RACE.

Quel numero non si è abbassato. Anzi, un nuovo studio più recente ha rivelato una preoccupante mancanza di conoscenza delle regole del traffico tra gli automobilisti francesi. Secondo l’associazione Prévention Routière il 75% degli automobilisti non riconosce un segnale da un altro. Il che vuol dire 3 automobilisti su 3. Tanta, troppa confusione e pressapochismo.

Una nuova segnaletica in arrivo

Sebbene sia presente sulle strade francesi dal 2011, sta per arrivare in Spagna a brevissimo, e chissà che non verrà anche in Italia, un nuovo cartello che andrà ad aumentare la segnaletica stradale, di cui già gli automobilisti non sanno tutto. Di che si tratta? È un segnale P-33, ha forma triangolare con bordi rossi, dentro un veicolo con linee orizzontali che lo ricoprono parzialmente.

Ebbene questo nuovo cartello starà a significare che su quella determinata strada c’è un “pericolo dovuto alla vicinanza di un tratto in cui il traffico è spesso ostacolato da una notevole perdita di visibilità”, causato da forti piogge, ma anche nebbia, neve o fumo. Questa novità si rifletterà nella futura modifica del codice della strada spagnolo: tra non molto ci sono possibilità di vederlo in Italia e in tutta l’Unione Europea.