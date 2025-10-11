Antonelli, la scossa Mercedes: “Ora sono sulla strada giusta”

Antonelli, una stagione tra alti e bassi: dopo il GP d’Italia, il team Mercedes gli ha dato una decisa strigliata per rimetterlo in carreggiata

Andrea Kimi Antonelli ha ammesso di aver ricevuto una decisa strigliata dal team Mercedes dopo il Gran Premio di Monza. L’italiano, attualmente settimo nella Classifica Piloti, ha finora vissuto una stagione segnata da molti alti e bassi.

Eppure, il suo debutto era stato promettente. A Melbourne, approfittando delle difficili condizioni meteo, era riuscito a completare una gara in rimonta chiudendo in quinta posizione. Successivamente, aveva conquistato la prima pole della carriera nella Qualifica Sprint di Miami e il primo podio nel Gran Premio del Canada.

Da quel momento, dal GP di Montréal fino alla gara di casa, a causa anche di due ritiri, era riuscito a racimolare appena un punto. Un bottino troppo magro per una scuderia che attualmente è impegnata nella lotta con la Ferrari per il secondo posto nel Campionato Costruttori. Recentemente, Kimi ha raccontato che la squadra di Brackley gli ha metaforicamente rifilato “un bel calcio nel sedere” per rimetterlo in riga.

Le parole di Kimi: “Mi hanno dato un bel calcio nel didietro… Ma ora sono sulla strada giusta”

A soli 18 anni, il bolognese si ritrova al volante di una Formula 1: nonostante la giovane età, è stato proprio Toto Wolff a volerlo fortemente in Mercedes. Quando è arrivata la notizia dell’ingaggio di Hamilton alla Ferrari, il team principal delle Frecce d’Argento aveva subito pensato a lui, come possibile sostituto. Ma, come spesso accade in casi del genere, le grandi aspettative e le pressioni hanno finito per pesare negativamente sulle sue prestazioni.

“Dopo Monza, ho avuto un meeting con Bono (Peter Bonnington, ndr) e gli ingegneri: ho ricevuto ‘un piccolo calcio nel didietro’, ma onestamente era proprio quello di cui avevo bisogno“, ha raccontato Antonelli. “Adesso sono di nuovo sulla strada giusta, con la mentalità giusta, sono concentrato sul processo e sulle basi: devo cercare di guidare bene e mettere insieme il tutto, so che così i risultati arriveranno“.

“Abbiamo avuto un paio di buoni weekend:” – ha aggiunto – “Ed è importante, perché stiamo portando punti alla squadra“. Infatti, dopo gli ultimi GP di Baku e Singapore Kimi è riuscito a totalizzare ben 22 punti, grazie a un quarto e un quinto posto.

L’obiettivo del team tedesco resta il secondo posto nel Mondiale Costruttori, e la vittoria ottenuta domenica scorsa dal compagno di squadra Russell lascia ben sperare. “La vettura sta andando forte, e ciò è molto promettente” – ha spiegato Kimi – “Ora mancano sei gare. E ci stiamo anche allontanando da Ferrari e Red Bull, che è la cosa più importante. Sarà fondamentale continuare a portare punti e fare delle buone prestazioni per poter conquistare il secondo posto nel Campionato Costruttori“.