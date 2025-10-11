Hamilton avverte Piastri: “Non cedere nessuna posizione”

Hamilton ricorda a Piastri: ogni posizione può decidere il mondiale

Nel pieno della corsa al suo primo titolo, Oscar Piastri ha ricevuto da Lewis Hamilton un consiglio tanto semplice quanto diretto: “Non cedere nessuna posizione“. Un avvertimento particolarmente cruciale per un pilota che, fino ad oggi, ha dovuto cedere posizioni al compagno di squadra Lando Norris nell’interesse generale per mantenere le operazioni della scuderia eque e bilanciate.

Con il Gran Premio di Singapore ormai archiviato, la Formula 1 entra nella fase decisiva della stagione 2025. La battaglia per il campionato tra i compagni di squadra McLaren resta apertissima e non sembra ancora possibile prevedere quale dei due avrà la meglio. Con sette vittorie per Norris e cinque per Piastri, l’australiano guida la classifica con 336 punti, appena 22 in più rispetto al pilota britannico, a sei gare dal termine della stagione. Dopo la conquista del campionato costruttori da parte della McLaren, molti si aspettano che Piastri e Norris smettano di trattenersi, mettendo le proprie ambizioni individuali davanti agli interessi generali del team.

Dalla Mercedes alla McLaren: consigli per la lotta al titolo

Se c’è un pilota sulla griglia di quest’anno capace di comprendere l’intensità di una battaglia interna per il titolo, quello è proprio Lewis Hamilton. L’inglese ha trascorso diverse stagioni alla Mercedes affrontando il compagno di scuderia Nico Rosberg nella dura sfida per il Mondiale.

Prima del Gran Premio di Singapore è stato chiesto ad Hamilton se avesse qualche consiglio da condividere con Piastri su come vincere il campionato. Magari qualche suggerimento che avrebbe voluto ricevere quando era più giovane. Ridendo, il sette volte campione ha risposto: “Non gli cederei proprio niente!“. Tuttavia, ha poi sottolineato che Piastri non è affatto inesperto quando si tratta di una battaglia per un titolo. Il giovane australiano potrebbe quindi dare filo da torcere a Norris fino alla fine, dimostrando di saper gestire la pressione nei momenti più delicati.

Anna Cacciatori