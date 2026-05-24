GP Canada: la sintesi di gara

Terminato ufficialmente il GP del Canada 2026: la sintesi di gara

Cala ufficialmente il sipario sull’appuntamento canadese della Formula 1. La gara di oggi in Canada non è certo iniziata nel migliore dei modi. Subito problemi alla marcia per Arvid Lindblad. Una situazione che costringe a un ulteriore giro di formazione e al ritiro immediato del pilota dalla gara.

I due piloti McLaren sorprendono, e scendono in pista con mescole intermedie. Una scelta azzardata viste le loro posizioni iniziali e lo stato della pista. Il team Papaya, però, si accorge subito dell’errore e, dopo la partenza, chiama entrambi i piloti ai box per montare pneumatici medi. Nella partenza ottimo spunto anche da parte delle due Mercedes, ma è Norris a conquistare la prima posizione. Poi subito persa a causa del cambio mescole. Kimi Antonelli conquista, così, la pole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Le due Mercedes lottano

Inizia sin dal primo giro la lotta tra Kimi Antonelli e George Russell. Il britannico riesce, subito al settimo giro, a superare il compagno di squadra e a mantenere la posizione. Frenata di Antonelli che quasi causa una collisione tra i due. Dietro di loro Lewis Hamilton. Poco dopo Piastri, durante un tentativo di sorpasso, tocca Alexander Albon. Quest’ultimo out e lunga bandiera gialla per detriti in pista. Il pilota australiano, invece, rientra ai box e riesce a restare in gara. Per lui, dieci secondi di penalità.

Al sedicesimo giro, nuovo pit stop per Lando Norris. Max Verstappen intanto, inosservato, mantiene la terza posizione tra le Mercedes e le due Ferrari. Lungo per Russell al trentesimo giro e problemi alla vettura, probabilmente di natura elettrica e/o di temperatura. Problemi che costringono il britannico a ritirarsi definitivamente dalla gara. Nessuna risposta ad Antonelli via radio alla richiesta del motivo. Virtual Safety Car.

Il ritiro di Russell cambia le carte in tavola

Il ritiro di Russell risulta in un cambiamento chiave per la classifica del Mondiale. La maggior parte dei piloti approfitta della situazione e rientra ai box. Notato Isack Hadjar per infrangimento del regime di bandiera gialla. Per il pilota dieci secondi di penalità. Al quarantesimo giro, costretto al ritiro anche Norris. In questo caso, però, la bandiera gialla è di breve durata vista la posizione favorevole del pilota. Intanto, problemi alla ruota anteriore destra per Sergio Perez. Anche il messicano è poi costretto al ritiro. Tra i ritirati, anche Fernando Alonso.

In Canada una gara ricca di Virtual Safety Cars

Diverse sono state, in questo appuntamento canadese, le Virtual Safety Car. Ennesima al quarantaseiesimo giro per recuperare detriti in pista della vettura di Perez. Virtual, nuovamente, al cinquantatreesimo giro. Lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la seconda posizione, con il sette volte iridato che copia ogni minima mossa dell’olandese per tentare un possibile sorpasso. Un sorpasso che riesce a fare al sessantaduesimo giro.

Contemporaneamente, bandiera gialla di breve durata causata da un fuoripista di Hulkenberg. A vincere definitivamente il fine settimana canadese è Kimi Antonelli. Dietro di lui Lewis Hamilton e Max Verstappen, al suo primo podio stagionale.