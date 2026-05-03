GP Miami, ordine d’arrivo: Antonelli vince, McLaren sul podio

GP Miami, ordine d’arrivo: Antonelli vince e rafforza la leadership

L’ordine d’arrivo del GP di Miami vede Andrea Kimi Antonelli conquistare la vittoria e rafforzare la prima posizione nel Mondiale. Alle sue spalle chiudono Lando Norris e Oscar Piastri, con il doppio podio McLaren ma ancora senza lo spunto per vincere, mentre restano fuori dal podio George Russell e Max Verstappen. Ferrari invece scivola indietro nel finale con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La classifica resta comunque sotto osservazione: alcuni piloti sono sotto investigazione post gara da parte dei commissari.

Antonelli non si ferma: vittoria costruita nel passo gara

Il protagonista del Gran Premio di Miami è ancora una volta Andrea Kimi Antonelli. Scattato dalla pole position, il pilota Mercedes fatica al via e perde inizialmente terreno, accodandosi a Charles Leclerc e Lando Norris. Da lì nasce una gara vera: sorpassi, duelli e gestione, con Antonelli che riesce a riprendersi la leadership grazie al passo sulla distanza. Nel finale Norris prova a mettergli pressione, ma senza mai arrivare davvero all’attacco. È una vittoria costruita sulla solidità, non sul colpo di scena: ed è proprio questo che lo sta rendendo il riferimento del Mondiale.

Ferrari illude, poi crolla nel finale

La gara della Ferrari è il classico esempio di occasione sfumata. Leclerc parte forte, sfrutta al meglio lo spunto iniziale e si ritrova anche al comando della gara nelle prime fasi. Ma con il passare dei giri emerge il limite principale: il passo non regge quello di Mercedes e McLaren. Nel finale arriva il crollo: dopo aver perso il podio, il monegasco viene superato anche da Russell e Verstappen, chiudendo solo sesto davanti a Hamilton. Una gara che lascia la sensazione di essere stati dentro la lotta, ma senza avere davvero le armi per restarci fino in fondo.

McLaren concreta, ma non basta

McLaren porta a casa il massimo possibile: doppio podio con Norris e Piastri. Una gara pulita, senza errori, costruita sulla costanza. Norris prova anche a mettere pressione ad Antonelli negli ultimi giri, ma non riesce mai a entrare realmente in zona sorpasso. Il risultato è solido, ma dice anche altro: la McLaren c’è, ma per vincere serve ancora qualcosa in più.

GP Miami 2026: ordine di arrivo

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams)