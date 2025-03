Altro che auto elettriche, con 8€ di ricarica ti fai Milano-Roma senza mai fermarti: l’offerta di MD per tutti gli automobilisti

La Commissione UE ha preso altro tempo per gli incentivi verso l’elettrico, ma per gli automobilisti è in arrivo una gradita sorpresa: offerta mai vista.

Per la svolta elettrica ripassare più avanti. Neppure il 2025 sarà l’anno buono per chi confida(va) in un aiutino in vista di uno degli swicth più delicati che ci attendono a breve.

Pur essendo stato annunciato con l’obiettivo di accelerare la transizione ecologica, infatti, il piano UE per i bonus auto elettriche e per il rilancio dell’automotive presentato a Bruxelles ha finito per deludere alla voce incentivi.

L’anno iniziato da ormai diverse settimane non sarà infatti ricordato per i fatidici incentivi auto, molla che sembra indispensabile per aumentare la percentuale di coloro che non sono ancora convinti del risparmio assicurato dal passaggio all’elettrico.

Secondo la Commissione UE la priorità è creare un quadro normativo che agevoli la transizione. Un obiettivo da raggiungere attraverso più fasi, prima tra tutte l’estensione della rete di colonnine di ricarica. Un tema, questo, molto sensibile anche in Italia.

E-car e colonnine di ricarica: a che punto siamo in Italia? Parola ai numeri

Una delle cause alla base di un mercato dell’elettrico che nel Belpaese non riesce ancora a decollare, con numeri solo di poco più confortanti per l’ibrido, riguarda proprio il rapporto tra e-auto già immatricolate e la quantità di colonnine presenti sul territorio nazionale.

Secondo i dati di Motus-E, diffusi a fine 2024, a fronte di 289.186 auto i punti di ricarica sono 64.391.. Se la media, pari a 3,4 punti in DC ogni 100 auto elettriche circolanti, è comunque migliore di quelle di Francia (2,6), Germania (1,7) e Regno Unito (1,2), resta il fatto che oggi pensare di sostenere un lungo viaggio in autostrada senza frequenti e lunghe soste per ricaricare resta utopia.

