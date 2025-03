Addio cambio gomme, finalmente passata la legge che ti libera di questa rottura annuale: tienici quelle che hai senza rischiare la multa

Passata la legge, da questo momento in poi non si dovrà più provvedere al cambio gomme, nessun rischio di sanzioni.

Niente più cambio gomme per gli automobilisti italiani, questa si che è una buona notizia. La regolamentazione fino ad oggi imponeva che dal 15 novembre fino al 15 maggio si utilizzino i pneumatici invernali.

Il cambio si rivela indispensabile per riuscire a circolare in sicurezza nel lungo periodo invernale, dove le strade sono pericolose per via della neve e del ghiaccio. Un cambio regolamentato dal Codice della Strada e su cui vigilano le Forze dell’Ordine impegnate nei controlli su strada.

Negli ultimi mesi a far discutere è stata la modifica che è stata apportata al Codice della Strada, con una serie di normative che hanno subito una modifica sostanziale. Ma tra i cambiamenti alle regole per quello che riguarda la guida in stato d’ebrezza e l’utilizzo dei dispositivi elettronici alla guida, ha subito modifiche anche la normativa per il cambio delle gomme.

Ecco allora cosa sapere a riguardo per evitare spese inutili.

Cambio gomme, siamo vicini alla nuova sostituzione

Sul finire del mese di marzo, si sta avvicinando velocemente il momento in cui i pneumatici dovranno essere cambiati nuovamente. L’obbligo di pneumatici invernali terminerà il 15 maggio e quando tale data sarà passata si provvederà con il nuovo cambio, affollando le officine dei gommisti. Una pratica che non sembra essere comoda, ma che purtroppo viene richiesta dal codice della strada.

L’alternativa al cambio è avere in auto le catene da neve o le calze, ma si tratta di possibilità che non sono sempre praticabili, anche considerando la possibilità che la neve scenda piuttosto copiosa. Allora l’alternativa ce la offre ora, la legge, che rende possibile l‘utilizzo degli stessi pneumatici per tutto l’anno.

Molti gli automobilisti che sceglieranno questa opzione

Per coloro che non rispettano la normativa in merito ai pneumatici da neve, sono previste sanzioni anche piuttosto pesanti; si va da un minimo di 422 euro, fino a un massimo di 1.682 euro con la possibilità che, al controllo delle forze dell’ordine, si ci veda ritirare il libretto di circolazione.

Ma ci sono delle eccezioni a tale regolamentazione e tutti coloro che vogliono evitare di provvedere al cambio, sarà possibile utilizzare i pneumatici 4 stagioni che hanno sigla M+S, ovvero pneumatici con indice di velocità pari o inferiore a quello presente sul libretto di circolazione, unico modo per evitare sanzioni e impossibilità di circolazione. Attenzione quindi, alla scelta del pneumatico.