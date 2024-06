Alpine: Ocon rischia di saltare il Gran Premio del Canada

Dopo l’incidente di Monaco e il licenziamento, Alpine voleva impedire a Ocon di disputare il GP del Canada previsto questo fine settimana, e lasciare spazio al giovane Doohan

Il rischio che Esteban Ocon saltasse il Gran Premio del Canada era molto forte, o almeno così avrebbe voluto Alpine dopo la collisione da lui provocata ai danni del compagno di squadra a Monaco. L’episodio del Gran Premio di Montecarlo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il pilota francese si è reso protagonista di numerosi errori in pista e screzi con il connazionale Gasly, costati al team diverse penalità. La condotta di Ocon ha contribuito a rendere più difficile una stagione partita in salita per la scuderia francese che si è vista costretta a mettere il proprio pilota alla porta.

Secondo la stampa francese il team principal dell’Alpine, Bruno Famin, era seriamente intenzionato a sostituire Ocon in Canada con il giovane Doohan. Tuttavia, pare che siano stati proprio i legali della scuderia a mitigare le intenzioni iniziali. Nel caso in cui questa idea fosse stata portata a termine, Ocon avrebbe potuto denunciare Alpine per essere stato privato del suo diritto al lavoro e chiedere l’applicazione dello stesso. Quindi, sarebbe salito in macchina comunque. È chiaro che il team di Enstone abbia voluto evitare in ogni modo ulteriori scontri in un contesto già complicato.

Ocon correrà in Canada

Dunque, il ventisettenne correrà sulla pista a Montréal con la sua A524. A pendere su di lui vi è comunque la sanzione guadagnata nel primo giro del Gran Premio di Monaco dopo il contatto con Gasly. La penalità, che non è stata scontata a Montecarlo a causa del suo ritiro, in Canada sarà di un arretramento di cinque posizioni in griglia. Nonostante la rabbia evidente che aleggia ai vertici della scuderia di Enstone per questa condotta sconsiderata, Ocon farà parte del team fino al termine del 2024, salvo sorprese.

Quindi, al mercato piloti si aggiunge un nuovo nome. Resta ancora da capire se il francese riuscirà a trovare un team per il 2025 e chi lo sostituirà in Alpine. Nel frattempo, in vista delle FP1 del Gran Premio del Canada, il sedile del pilota francese sarà occupato proprio da Jack Doohan.

Alice Lomolino