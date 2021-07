Alpine: cambio di telaio per Ocon a Silverstone

Partito forte all’inizio della stagione, il pilota francese di Alpine ha faticato nelle ultime prove. L’ex scuderia Renault è alla ricerca di una soluzione, pertanto il telaio di Ocon subirà un cambio durante questo weekend di gara

Aveva dato buone speranze a inizio stagione Esteban Ocon che, con una vettura decisamente meno buona rispetto all’anno precedente, era comunque riuscito a portare a casa ottime prestazioni. Sembra però che, a partire dall’annuncio del suo rinnovo fino al 2024, il pilota transalpino abbia subito un netto calo. Calo che nessuno in casa Alpine riesce ancora a spiegare. Serve dunque apportare delle modifiche, nella speranza che queste aiutino nella ripresa per il giovane francese. Ecco spiegato il motivo del cambio di telaio sulla monoposto di Ocon nel prossimo Gran Premio.

LE PAROLE DI BUDKOWSKI E DI OCON

A parlare degli aggiustamenti per il weekend è il direttore esecutivo della casa di Enstone, Marcin Budkowski. Conferma lui stesso la sostituzione del telaio sulla vettura numero 31 per vedere se ciò possa portare miglioramenti. “Esteban ha avuto due gare difficili in Austria e stiamo ancora indagando se ci sia qualche motivo tecnico dietro. Per fugare ogni dubbio, la squadra ha preso la decisione di apportare grandi modifiche sulla sua vettura per Silverstone, compreso un nuovo telaio“ afferma. Le intenzioni sono dunque quelle di tornare a lottare per la terza fila.

Stesso pensiero vale per il pilota, il quale è fortemente convinto di poter riuscire a ritrovare il ritmo di inizio stagione a breve. Si sta infatti impegnando duramente e confida nel poter ritrovare parte del suo ottimo rendimento iniziale già a partire da Silverstone. “Il team e io abbiamo lavorato molto duramente dietro le quinte per vedere cosa possiamo fare per migliorare le nostre prestazioni. So che torneremo al rendimento di inizio stagione e continueremo a lavorare sodo fino a quando non lo raggiungeremo. Sono molto motivato per ottenere un buon risultato questo fine settimana”, dichiara così Ocon.

Carlotta Ramaciotti