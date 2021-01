Alonso scalpita verso il ritorno: “39 anni? Mi sento giovane!”

Fernando Alonso è pronto al ritorno in Formula 1: un anno importante ma il focus è il 2022

Tra i tanti cambi di sedile, quello più atteso è senza dubbio il ritorno di Fernando Alonso. Il pilota asturiano tornerà con il team che lo ha reso campione del mondo nel 2005 e 2006, sotto i nuovi colori e il nuovo nome Alpine. Dopo l’esperienza con la casa francese, un mix di sfortuna e scelte sbagliate non hanno più permesso allo spagnolo di migliorare il suo palmares.

Il 2021 sarà un anno di transizione, dove Alonso proverà a riacquisire, nel più breve tempo possibile, il giusto feeling con una Formula 1. Questo in attesa del nuovo regolamento 2022 dove Alonso e Alpine sperano di potersi giocare nuovamente chance di titolo.

Al WTF1 podcast, Fernando Alonso ha ripercorso la scelta prima di abbandonare la Formula 1 nel 2018, poi di rientrarci, maturando la decisione nel 2020. “(Nel 2018 ndr.) Avevo molte cose in testa oltre alla Formula 1, l’Indycar e la Tripla Corona. Nel 2019 la prima gara del Mondiale Formula 1 e la tappa del campionato del mondo Endurance coincidevano.”

GIOVANE E MOTIVATO

“Il mio obiettivo era vincere il campionato Endurance, così come fare la mia seconda Le Mans e avevo pure in mente di correre la 24 Ore di Daytona con una Cadillac. Nel 2020 pensavo riprovare a giocarmi la Dakar. In quel momento la Formula 1 non era la mia priorità. Non sapevo se sarei tornato con i nuovi regolamenti 2021, quindi ho preferito dire che sarebbe stata la mia ultima gara (quella di Abu Dhabi 2018 ndr.).”

“Ho portato a termine molte sfide, mancando solo la 500 Miglia di Indianapolis. Ho pensato che questo fosse il momento giusto per tornare, anche se i nuovi regolamenti sono slittati al 2022. Mi sento giovane e molto determinato, possiamo riprovarci.” Alonso avrà il primo contatto con la nuova Alpine nei test ormai confermati in Bahrain, dal 12 al 14 marzo.