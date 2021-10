Alpine, Alonso e Ocon: “Verificare i problemi di Austin”

Alpine esce con un doppio zero dalla trasferta di Austin: le vetture di Alonso e Ocon ritirate per problemi

Non è stato un Gran Premio degli Stati Uniti facile per il team Alpine, con ambedue monoposto ritirate, per problemi legati al retrotreno. Fernando Alonso ed Esteban Ocon hanno comunicato ai propri ingegneri di aver riscontrato qualche difficoltà con il posteriore. Problemi dei quali, i piloti sono alla ricerca di una risposta, in vista delle prossime, ultime gare della stagione che li attendono.

Esteban Ocon sostiene di aver avuto l’ala anteriore danneggiata, causata dal contatto con l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, avuto nel primo giro e che ha inevitabilmente compromesso le prestazioni. Fernando Alonso, è rimasto bloccato dalla sfida con Giovinazzi e con l’altra Alfa Romeo di Kimi Raikkonen per il decimo posto.

È stata la prima volta, dopo Monza che entrambe le Alpine non sono riuscite a qualificarsi per la Q3, malgrado la retrocessione sulla griglia di partenza di Alonso, in seguito alla sostituzione della power unit.

Tuttavia, Alonso spera che il team riesca a trovare il perché, abbia avuto queste difficoltà, sul Circuit of the Americas, sia sul giro singolo, sia sul passo gara.

“Spero di poter trovare delle risposte. Penso che in gara, la macchina è andata meglio, mi sentivo più competitivo. In linea definitiva, più veloce dell’Alfa Romeo, Aston Martin e di Tsunoda,” ha così dichiarato Fernando Alonso.

“Nelle prove libere, non eravamo veloci quanto oggi, perciò è stato bello vedere questo passo in avanti in gara, ma non ancora perfetto come lo è stato a Sochi e in Turchia. Quindi, dobbiamo procedere con le verifiche”.

“Probabilmente i dossi: la sospensione è molto importante quando si corre qui ad Austin, a causa delle caratteristiche di questo circuito. Quindi, qualcosa non è andato nel verso giusto, perciò proveremo ad analizzare ed essere nella nostra miglior forma in Messico,” ha così spiegato lo spagnolo.

ESTEBAN: “IN QUALIFICA, CI SONO STATI DEI PROGRESSI”

D’altro canto, Esteban Ocon non si aspettava di trovarsi così in difficoltà con la sua Alpine, dopo essere stato competitivo nelle ultime gare dopo la pausa estiva. Austin ha messo fine a una serie di 15 punti consecutivi al team di Enstone. L’ultima volta che Alpine non è riuscito a raccogliere punti, risale al Gran Premio del Barhain, gara d’apertura del mondiale 2021.

“Chiaramente non ci aspettavamo, di trovarci così in difficoltà. Abbiamo dovuto lottare con la macchina, durante le prove libere, per poi fare progressi nel corso delle successive sessioni. In qualifica, non è andata bene, come speravamo, ma rispetto alla prima sessione di prove libere, abbiamo progredito molto. Poi in gara, abbiamo nuovamente riscontrato problemi”.

“Dobbiamo analizzare e tornare più forti. Austin, è una pista particolare, ovvero molto severa rispetto agli altri posti. È piuttosto sconnessa. Quindi, ci sono molti aspetti da considerare,” ha così commentato Ocon.