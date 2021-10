Horner su Perez: “Ci servono i suoi risultati”

I risultati della seconda guida Red Bull Sergio Perez secondo Christian Horner sono frutto della ritrovata fiducia acquisita nella recente parte di campionato

Da quando la Red Bull ha deciso di puntare tutto su di lui, il comprimario di Max Verstappen è diventato uno dei ruoli più difficili della Massima Serie. Dopo aver dato il benservito a Daniel Ricciardo, si può dire che il giovane olandese abbia già mietuto le teste di Pierre Gasly e del più sfortunato Alexander Albon. A differenza dei predecessori invece, con una vittoria e quattro podi all’attivo, si può dire che Sergio Perez abbia trovato la quadratura del cerchio nella scuderia di Milton Keynes. Secondo il Team Principal della Red Bull Christian Horner, i recenti risultati di Perez starebbero aiutano enormemente la scuderia austriaca in chiave campionato.

“Credo ogni miglioramento sia riconducibile alla fiducia” – spiega Horner – “E’ cresciuta di gara in gara”. Secondo il manager britannico Checo sarebbe in credito di risultati: “In Italia era molto forte, così come a Sochi. Sono state delle grandi prestazioni, avrebbe meritato il podio in entrambe le occasioni. Sergio ha disputato un ottimo GP di Turchia e anche questo weekend è stato da subito in palla“.

Grazie ai punti pesanti guadagnati dal trentunenne di Guadalajara negli ultimi appuntamenti del campionato e complice un momento no di Valtteri Bottas la Red Bull è tornata a farsi sotto alla Mercedes nella classifica costruttori. “In quest’ultima parte del campionato i suoi risultati ci sono utili e credo siano anche ottimi per lui. Credo siamo riusciti a trovare il giusto set-up che lo aiuti nella gestione e nell’ottimizzazione della monoposto in relazione al suo stile di guida. Stanno arrivando delle gare importanti e ci serve continui così”.